Цифры поражают: сколько праворульных машин ездит по российским дорогам

В России зарегистрировано около четырех миллионов авто с правым рулем. JoshBryan / Shutterstock.com / Fotodom

Аналитическое агентство «Автостат» предоставило РИА Новости свежие статистические данные, согласно которым по состоянию на 1 января 2026 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 4 миллиона легковых транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления.

Это сообщение появилось на фоне недавнего решения правительства страны. На прошлой неделе кабинет министров утвердил план мероприятий, направленных на реализацию Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Документ рассчитан на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Один из пунктов этого плана предписывает властям провести оценку рисков, связанных с участием в дорожном движении автомобилей с правым рулем. Также чиновники должны будут проанализировать, насколько целесообразно разрабатывать специальные программы обучения водителей управлению такими машинами, причем в первую очередь в тех регионах, где подобные автомобили получили наибольшее распространение.

В самом агентстве «Автостат» уточнили, что приведенная цифра в 4 миллиона праворульных легковушек актуальна именно на начало текущего года.

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