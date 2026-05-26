«Люксовая рисоварка» за полмиллиона: новый Luce уронил акции Ferrari

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari провел в Риме презентацию своего нового четырехдверного полностью электрического суперкара. Фото: официальный сайт Ferrari

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari провел в Риме презентацию своего нового четырехдверного полностью электрического суперкара. Стоимость новинки превышает 500 тысяч евро, однако нестандартное внешнее решение модели вызвало волну жесткой критики и насмешек в социальных сетях, сообщает РИА «Новости».

Один из блогеров, комментируя презентацию, выразил недоумение по поводу того, что Ferrari на официальном мероприятии представлена в голубом цвете. Другие пользователи интернета провели параллели между новинкой и бюджетным Nissan Leaf, окрестив итальянский автомобиль «люксовой рисоваркой» за 645 тысяч долларов.

Разработкой дизайна модели под названием Luce занималось ателье LoveFrom, которое возглавляет бывший главный дизайнер Apple Джонатан Айв. Электромобиль оснащен полным приводом, имеет пять пассажирских мест и уникальную управляющую платформу. Суммарная отдача силовой установки достигает 830 киловатт. Запас хода на одной зарядке составляет 530 километров, а разгон с места до ста километров в час занимает 2,5 секунды.

На фоне неоднозначной реакции публики акции автопроизводителя потеряли в цене более 6 процентов.

Как отмечается в заметке, другие европейские бренды, включая Lamborghini и Porsche, ранее приняли решение отложить выпуск своих электрических моделей. Причиной названы слабый потребительский спрос и жесткая конкуренция со стороны китайских компаний.

Старт поставок Ferrari Luce клиентам запланирован на четвертый квартал текущего года.

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