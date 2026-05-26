«Механика» без педали сцепления: ГАЗ представил своего «робота» для «ГАЗели NN»

Прошла премьера «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

На проходящей выставке COMvex состоялась премьера опытного образца автомобиля «ГАЗель NN», оснащенного автоматизированной механической трансмиссией, известной как «робот». Об этом сообщает издание «Российская газета». В основе новой коробки передач лежит заводская шестиступенчатая «механика» производства Горьковского автозавода.

Разработкой трансмиссии занимались специалисты инженерного центра ГАЗа. Устройство включает в себя однодисковое сцепление сухого типа, пять ступеней переключения, а также актуаторы — электронные сервоприводы, которые выполняют функции управления.

Один из таких актуаторов отвечает за выжим вилки сцепления, тогда как другой управляет перемещением штоков в самой коробке передач.

Новый «робот» создан на базе шестиступенчатой механической трансмиссии, которую ГАЗ выпускает серийно. Данная коробка работает в паре с 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 149,6 лошадиных сил.

«ГАЗель NN» с роботизированной трансмиссией ориентирована в первую очередь на городские службы доставки, чьи водители вынуждены постоянно работать в плотном потоке машин с частыми переключениями скоростей.

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