Бывший завод Toyota оживает: российский седан готов к выпуску

В РФ прошел сертификацию роскошный седан петербургской сборки. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Отечественный автомобильный бренд получил разрешительную документацию на выпуск новой модели — седана представительского класса Senat 900, сообщает "Российская газета".

Соответствующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было опубликовано в открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Данный документ официально разрешает массовую сборку и розничную продажу машины на территории Российской Федерации.

Публичная премьера Senat 900 запланирована на начало июня 2026 года. Показ состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Под капотом новинки установлен трехлитровый бензиновый двигатель V6 с 326 лошадиными силами. В паре с ним работает классическая автоматическая коробка передач.

Выпуск данной модели организуют на производственных мощностях бывшего завода Toyota, расположенного в Санкт-Петербурге.

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