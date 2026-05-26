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Авто26 мая 2026 14:44

Бывший завод Toyota оживает: российский седан готов к выпуску

В России прошел сертификацию седан петербургской сборки
Илья МАСЮК
В РФ прошел сертификацию роскошный седан петербургской сборки. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

В РФ прошел сертификацию роскошный седан петербургской сборки. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Отечественный автомобильный бренд получил разрешительную документацию на выпуск новой модели — седана представительского класса Senat 900, сообщает "Российская газета".

Соответствующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было опубликовано в открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Данный документ официально разрешает массовую сборку и розничную продажу машины на территории Российской Федерации.

Публичная премьера Senat 900 запланирована на начало июня 2026 года. Показ состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Под капотом новинки установлен трехлитровый бензиновый двигатель V6 с 326 лошадиными силами. В паре с ним работает классическая автоматическая коробка передач.

Выпуск данной модели организуют на производственных мощностях бывшего завода Toyota, расположенного в Санкт-Петербурге.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.