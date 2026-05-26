Китайский автопроизводитель BAIC готовит несколько новинок для России

BAIC рассказал о планах по расширению модельного ряда в России / Фото сайт Фоттон

Китайский автопроизводитель BAIC намерен в обозримом будущем пополнить свою линейку транспортных средств, представленных на российском рынке. Данную информацию порталу Autonews.ru подтвердила Оксана Павлычева, возглавляющая департамент маркетинга в АО «БМР» (официальная структура, занимающаяся дистрибуцией китайской марки BAIC в РФ).

Представитель компании сообщила, что подразумевается выпуск «нескольких свежих моделей». Помимо этого, сейчас активно обсуждаются вопросы, касающиеся организации локальной сборки данных автомобилей на территории России.

Какие именно новинки готовятся к выходу, Павлычева уточнять не стала. При этом ранее китайский бренд уже заявлял о выводе на отечественный рынок гибридного вседорожника BJ30 и модели BJ41, однако эти планы до сих пор не реализованы. К тому же в 2027 году ожидается обновленная серия кроссоверов X-серии, которые обзаведутся гибридными двигателями и полноприводной трансмиссией.

Незадолго до этого BAIC существенно урезал ассортимент предлагаемых в России машин. В частности, в конце 2025 года было объявлено о прекращении продаж моделей X7 и X55. Более того, с официального веб-ресурса бренда исчезли сведения о ценах на паркетник X75 и рамный внедорожник BJ40.

Тем не менее в продаже по-прежнему можно найти модель BJ60. Стартовая стоимость этого автомобиля составляет 4 990 000 рублей. Также в наличии имеется седан U5 Plus, цена на который начинается от 2 380 000 рублей.

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