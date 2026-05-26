Зеленский назвал ноябрь концом «горячей фазы» Фото: REUTERS.

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 27 мая:

1. Новости с фронта: освобождены Рясное и Запселье

2. Одессу готовят к круговой обороне

3. Прибалты укроются в украинских убежищах от украинских дронов

4. Евродепутат открыл четыре способа спасти Киев от позора

5. Евродипломаты хорохорятся в украинской столице

6. Зеленский хочет дотянуть до ноября

7. СБУ везла в Россию полтысячи взрывных устройств

8. Граната украинцу не игрушка

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 27 мая

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» овладели поселками Запселье и Рясное в Сумской области. Противник потерял почти две сотни боевиков и 20 автомобилей.

Подразделения «Запада» выбили из рядов ВСУ 190 бойцов. Подбиты американские БТР М113 и две бронемашины HMMWV.

«Южная» группировки войск вывела из строя 85 солдат врага и два американских бронетранспортера «Stryker». Сожгли два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

На счету «Центра» - 310 военнослужащих. Поражены танк, три бронемашины и 12 автомобилей.

«Восточные» уничтожили 240 националистов и две бронемашины.

«Днепр» нанес ВСУ такой урон: 55 боевиков, бронемашина, 10 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили три французские авиационные управляемые ракеты «SCALP». Поразили десять управляемых авиабомб. Приземлили 255 дронов.

А моряки-черноморцы потопили два украинских безэкипажных катера.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 27 МАЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Одессу тоже готовят к круговой обороне

Страна.ua сообщает: Одессу готовят к круговой обороне. Вокруг города-героя заканчивают прокладку многих километров противотанковых рвов и блиндажей. На подступах к жемчужине у моря разматывают колючую проволоку и ставят «зубы дракона». В силах обороны юга сообщили, что круговая оборона готовится «не потому, что на Одессу готовится нападение, а чтобы его не произошло». Ранее сообщалось о подготовке Киевской области к круговой обороне. Для защиты основных населенных пунктов столичного региона нужно 11 млрд гривен — почти 250 млн долларов. Обширное поле для откатов и распилов.

Одессу тоже готовят к круговой обороне Фото: REUTERS.

Прибалтам нужен украинский опыт по созданию убежищ

Politico информирует: горячие эстонские, литовские и латышские парни хотят перенять опыт Киева в возведении защитных сооружений. А защищаться прибалтам надо от беспилотников, которые Киев посылает через балтийское воздушное пространство на Россию. Глава профильного совета Украины Игорь Федирко сообщил, что еврокомпании готовы закупать у украинского ОПК надежные укрытия. Украинский чиновник цинично заметил: «Небольшие страны пытаются найти лучшие решения на случай спецоперации, чтобы сохранить в безопасности своих людей». Пока что они пытаются найти решения, чтобы прятаться в ваших бронескворечников от ваших же птичек.

В Европарламенте назвали четыре вещи «для победы Киева»

Рейниер ван Ланшот, депутат Европарламента, открыл Америку. Он указал европейцам на четыре вещи, которые ЕС должен сделать, чтобы «Киев победил». Изданию United24 Media он заявил: « Мы должны были сделать все, чтобы Украина победила. Должны были сделать четыре года назад, но делаем это сейчас». Ван Ланшот твердит, что страны ЕС должны развернуть свои ВВС для обеспечения безопасности воздушного пространства над Западной Украиной. Также должны украсть 300 млрд евро из российских замороженных активов, поставить Киеву максимум крылатых ракет Taurus и быстрее принять незалежную в ЕС. Вот такое нехитрое средство Макропулоса для вечной жизни уже гниющего изнутри режима.

Дипломаты не бегут из Киева

Посол ЕС на самостийной территории Катарина Матернова бравирует бесстрашием. После призыва российского МИД покинуть столицу незалежной из-за предстоящих системных ударов, она написала в соцсети X: «Россия угрожает дипломатам и иностранцам, призывая нас покинуть Киев. Но мы никуда не уйдем. Россия хочет паники, изоляции Украины. Этого не случится. ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной!». Не зря доктор права из Словакии с прекрасной фамилией Матернова училась в Мичиганском университете, была членом коллегии адвокатов Нью-Йорка и выучила шесть языков. Любую угрозу может послать куда подальше на любом из шести наречий — из безопасной норки.

Дипломаты не бегут из Киева Фото: REUTERS.

Почему Зеленский назвал ноябрь концом «горячей фазы»

Стала известна причина, по которой Владимир Зеленский ждет завершения «горячей фазы» конфликта с Россией до ноября. Источник «РБК-Украина» в Офисе Зеленского утверждает, что маленький большой босс уверен: Белый дом твердо намерен «замирить» кризис до осенних выборов в конгресс. И Зеленский теперь твердит, что «всем нужно поднажать» - в том числе, и в работе с западными партнерами. На что он собирается поднажать — на клавиши рояля?

Киев хотел ввезти полтысячи взрывных устройств в Россию

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщил, что силовики России и Беларуси в этом году не дали украинским спецслужбам ввезти на территорию нашей страны более 500 взрывных устройств для совершения терактов. По словам Бортникова, сотрудники ФСБ действовали вместе с представителями Комитета госбезопасности Белоруссии. Подобные операции показывают масштабы угроз, исходящих от украинской стороны. Также, по его данным, под опекой западных стран украинская территория стала масштабным плацдармом для диверсий и главным европейским узлом нелегального оборота вооружений. Так поляки уже дрожат от предчувствия девятого вала нелегальных стволов, который хлынет к ним после завершения конфликта вместе с самостийным криминалитетом.

Директор ФСБ Александр Бортников. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На Украине сходят с ума с гранатой в руке

40-летний житель Самборского района Львовской области приехал на АЗС в городе Добромиль и начал прямую трансляцию в соцсетях. В эфире он размахивал перед зрителям гранатой на фоне заправочных колонок. Видео так впечатлило львовских копов, что великовозрастного идиота задержали, предъявили обвинение в незаконном обращении с боеприпасами, и сейчас судят. А несколько дней назад в Сумах произошел взрыв на остановке общественного транспорта. По данным представителя Нацполиции Украины Юлии Гирдвилис, в руках у очередного дебила сдетонировала граната. И поехал он не на следующую остановку, а на небеса. А в городе Ахтырка той же Сумской области третий имбецил с гранатой в кармане пришел в кафе. Достал «игрушку» и стал угрожать посетителям. Прибывшие силовики пытались вести переговоры — но тот бросил гранату на землю, прозвучал взрыв. Пора им придумать на мове специальный термин для этого заболевания, поскольку оно массовым становится у бандерлогов.

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