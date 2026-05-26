Лебедка, шноркель и брод 85 см: ГАЗ представил монстра на базе «Соболя»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В рамках выставки Comvex состоялась презентация подготовленной для бездорожья модификации микроавтобуса «ГАЗ Соболь», сообщает "Известия".

Новинка оснащена 16-дюймовыми колесами с резиной для грязи, усиленными бамперами, лебёдкой и шноркелем. Также инженеры добавили блокировку переднего дифференциала. На крыше установлен экспедиционный багажник, подняться на который можно по металлической лестнице, закреплённой вдоль левого борта. Производитель заявляет, что автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 85 сантиметров.

Представители Горьковского автозавода пояснили, что продемонстрированная на выставке полноприводная версия «Соболя» не является серийным образцом. По их словам, решение о запуске такого варианта микроавтобуса в производство будет зависеть от того, как посетители выставки отреагируют на представленную машину.

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