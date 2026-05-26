Против RAM и Poer Kinkong: представлен обновленный Tunland V9

В РФ начались продажи Foton Tunland V9 с бензиновым ДВС / Фото сайт Фоттон

Компания «МБ РУС» официально сообщила о старте реализации на российском рынке модернизированной версии пикапа Tunland V9, оснащенной бензиновым двигателем, сообщают "Известия".

Новинка уже появилась в салонах официальных дилеров. Автомобиль предлагается исключительно в единственной фиксированной комплектации под названием Emotion, минимальная стоимость которой составляет 5 450 000 рублей.

Длина этого пикапа достигает 5617 мм, ширина — 2090 мм, высота — 1955 мм. Грузоподъемность модели заявлена на уровне 730 кг. Среди особенностей машины — двухрядная кабина, задняя многорычажная пружинная подвеска (вместо рессорной схемы), а также система автоматически подключаемого полного привода «4x4», дополненная электронной блокировкой заднего дифференциала. Благодаря этим характеристикам Tunland V9 оказывается в одном ряду с такими конкурентами, как Great Wall Poer Kinkong и RAM 1500. Правда, ни та, ни другая модель официально на территории России не продаются.

Даже в базовом исполнении пикап получил панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, функцию вентиляции передних сидений, полностью цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и встроенный видеорегистратор. Под капотом бензиновой версии установлен двухлитровый турбированный мотор, развивающий 245 лошадиных сил, который работает в связке с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Для тех, кто отдает предпочтение дизельному топливу, по-прежнему доступна модификация V9 с двигателем мощностью 184 л.с. по цене 5 550 000 рублей.

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