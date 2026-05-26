Лайфхак от эксперта: от покупки каких кроссоверов лучше категорически отказаться

Какие кроссоверы лучше не покупать. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom

Роман Титов, занимающий должность заместителя гендиректора по направлению автомобилей с пробегом в группе компаний «Авилон», в интервью «Российской газете» перечислил категории подержанных кроссоверов, при покупке которых стоит проявлять повышенную осторожность.

Специалист пояснил, что не стал бы составлять конкретный перечень из пяти «плохих» моделей, а предпочел обозначить пять факторов риска на вторичном рынке.

К первой категории он отнес малораспространенные китайские кроссоверы от брендов, которые не обрели в России устойчивого присутствия и нормальной сервисной сети.

Вторая группа — это возрастные американские вседорожники марок, давно ушедших из сегмента легковых автомобилей.

Третья категория — машины брендов, у которых на сегодня отсутствует полноценное официальное представительство в РФ.

Четвертая — сложные премиальные внедорожники старше 7–8 лет: их невысокая начальная цена впоследствии оборачивается дорогим обслуживанием.

Пятая группа риска, по словам Титова, — любой кроссовер с неясной историей, большим числом бывших владельцев, сомнительным одометром и следами серьезного кузовного ремонта.

Приводя конкретные примеры, эксперт посоветовал особенно настороженно относиться к редким китайским моделям прошлых лет (например, отдельным версиям Zotye и Lifan), возрастным Ford Kuga и Ford EcoSport, некоторым Honda с непрозрачной историей, а также к подержанным британским премиальным кроссоверам старшего возраста, чья стоимость владения нередко неприятно шокирует уже после приобретения.

Ключевая мысль эксперта, как он сам ее сформулировал, заключается в следующем: проблема почти никогда не кроется исключительно в шильдике. Все дело в совокупности таких факторов, как доступность запчастей, качество предыдущего обслуживания, сложность электроники, ликвидность и предсказуемость дальнейшей эксплуатации. Титов подчеркнул, что покупатели зачастую смотрят лишь на цену покупки, забывая подсчитать полную стоимость владения, — и это, по его мнению, серьезная ошибка.

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