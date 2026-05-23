Ввоз японских авто с пробегом в РФ вырос в 2026-м: цифры и суть тенденции

Рост ввоза японских авто. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Аналитик Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале, что в период с января по апрель 2026 года на территорию России было ввезено 72,3 тысячи подержанных легковых автомобилей из Японии, возраст которых превышает три года. По его сведениям, по сравнению с аналогичными месяцами 2025-го объем поставок стал больше на 34%.

Самой популярной маркой среди ввезенных машин оказалась Toyota — 23 334 экземпляра. Практически вровень с ней подошла Honda, импортировавшая 22 639 автомобилей. Эксперт отметил, что на долю этих двух производителей пришлось почти две трети от общего объема. Третью позицию заняла Suzuki с результатом 6496 единиц, четвертую — Mazda (3952). Завершил пятерку лидеров немецкий Volkswagen (2932 автомобиля), которому удалось опередить японские бренды Nissan и Mitsubishi.

Что касается модельной структуры, то здесь, по данным аналитика, безоговорочное первенство удерживает Honda Freed — 6312 штук. Целиков не исключил, что по итогам всего 2026 года Honda способна потеснить Toyota и стать лидером по совокупному объему импорта.

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