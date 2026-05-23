Россия прирастает новыми брендами: от массового сегмента до премиума

Новые бренды в РФ / Фото сайт "Волга"

Российский автомобильный рынок в 2026 году претерпевает серьезные трансформации. Сразу пять иностранных и локальных марок официально объявили о своем появлении и готовятся представить новинки, сообщает Autonews. По мнению обозревателей, для водителей это не просто расширение ассортимента — речь идет о внедрении современных технологических решений, налаживании локальной сборки и корректировке ценовой стратегии. Запуск новых брендов способен изменить баланс сил среди дилерских сетей и производителей, а также повлиять на доступность современных машин для граждан РФ.

Одним из самых громких событий стало возвращение марки Volga. На заводе в Нижнем Новгороде предстоящим летом начинается серийное производство трех моделей: бизнес-седана C50, паркетника K40 и флагманского варианта K50. В основе всех трех лежат китайские модели Geely, хотя официальные лица Volga эту кооперацию не комментируют. C50 представляет собой седан с двухлитровым двигателем мощностью 150 либо 200 лошадиных сил. K40 — это переднеприводный кроссовер с мотором объемом 1,5 литра. Флагман K50 относится к D-классу, оснащается полным приводом, двухлитровым агрегатом на 238 л.с. и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Еще один дебютант — бренд Jeland, появившийся в начале года. В компании пояснили, что это совместный проект российской группы АГР и китайской фирмы Defetoo. Сборка налажена на бывшем хендаевском заводе в Шушарах, а двигатели изготавливают в Калуге. Первой моделью стал кроссовер J6, который технически полностью копирует Jaecoo J6: он укомплектован полуторалитровым турбомотором (147 л.с.) и шестиступенчатым роботизированным агрегатом. Рекомендованная розничная цена начинается от 2 290 000 рублей. В скором времени ожидается выход флагманской модели VT8 — локализованной версии Jaecoo J8 с двухлитровым двигателем на 249 сил и полным приводом, однако конкретные даты старта продаж держатся в тайне.

Холдинг АГР также запускает новый проект под названием Tenet Plus, детали которого пока не раскрываются широкой публике. Известно, что марка сфокусируется на выпуске кроссоверов различных габаритов, причем даже базовые версии получат крупный сенсорный дисплей, систему кругового обзора и комплекс ассистентов ADAS. Производство разместят на двух площадках АГР. В опросных листах для дилеров уже замечен кроссовер L4, внешне идентичный китайской модели Lepas L4: под капотом у него 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 сил в паре с шестиступенчатым «роботом». По размерам L4 немного превосходит Tenet T4.

В премиальном сегменте появилась марка Esteo — еще один совместный продукт АГР и Defetoo. В России уже действуют более 80 дилерских центров этого бренда. В модельной линейке заявлен кроссовер D-класса MX, представляющий собой клон китайского Exeed MX. Автомобиль получил двухлитровый турбомотор (197 л.с.), восьмидиапазонный «автомат» и полный привод. Сборка начинается на предприятии в Шушарах, а позже компания планирует выпускать модели на альтернативных источниках энергии.

Еще одна премиальная новинка — Senat, сборку которого организуют на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Первой моделью станет крупный седан 900 с трехлитровым шестицилиндровым агрегатом на 326 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода. Производители заявляют, что автомобиль разгоняется до сотни за 6,5 секунды и технически полностью повторяет китайский Hongqi H9. В оснащение входят пневматическая подвеска, камеры кругового обзора, четырехзонный климат-контроль и массаж кресел. Официальный дебют состоится 4 июня 2026 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

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