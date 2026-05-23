Что происходит на рынке пикапов в РФ: в топ-3 ворвался американский бренд

«Автостат»: американский RAM вошел в ТОП-3 самых популярных брендов пикапов в РФ. chorche de prigo / Shutterstock.com / Fotodom

Эксперты агентства «Автостат», проанализировав данные АО «ППК» и применив собственную сегментацию, сообщили, что в апреле 2026 года на российском рынке было продано 1682 новых пикапа. Этот показатель оказался на 10% ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года. Стоит напомнить, что в первом квартале падение продаж в этом сегменте достигало 20%. Следовательно, нисходящий тренд на рынке пикапов сохранился.

Среди марок лидером апрельского рейтинга, по данным аналитиков, остается китайский бренд JAC. Объем его реализации за месяц составил 297 машин, что соответствует примерно 18% от общего объема. Вторую позицию занял еще один китайский производитель — Great Wall (258 проданных экземпляров). Замкнул тройку американский RAM (246 штук), который, как отмечается, официально не представлен на российском рынке. Следом расположился отечественный бренд Sollers (182 автомобиля), а пятерку лидеров замкнул китайский Changan (150 единиц).

Что касается модельного зачета, то здесь в апреле лидирует JAC T9 с результатом 294 проданных экземпляра. Второе место занял RAM 1500, реализовавший 246 машин. В первую пятерку также вошли Great Wall Poer (243 шт.), Changan Hunter Plus (149 шт.) и УАЗ «Пикап» (145 шт.).

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