Миллион без капремонта: раскрыт топ моделей авто с «вечными» двигателями

Топ "вечных" японских авто. JoshBryan / Shutterstock.com / Fotodom

Портал Topseed, изучив вопрос долговечности японских автомобилей, составил рейтинг из десяти моделей, которые, по мнению авторов, оснащены самыми надежными и «неубиваемыми» двигателями. В список попали машины таких брендов, как Honda, Toyota, Lexus, Subaru, Mazda и Acura.

Вершину рейтинга занял седан Honda Accord 2010 года выпуска. Четвертое поколение этой модели, как отмечается, стало настоящим эталоном выносливости — многие экземпляры успешно преодолели рубеж в 1,6 миллиона километров пробега.

На втором месте расположился Lexus LS 460 2011 года, который оснащается 4,6-литровым двигателем V8 с индексом 1UR. Этот мотор, по сведениям портала, эксплуатируется уже почти два десятилетия и до сих пор не теряет своей актуальности.

Тройку лидеров замыкает Toyota Camry 2014 года. Седьмое поколение этой модели получило базовый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, который затем на протяжении десяти лет служил основой для многих автомобилей Toyota.

В пятерку также вошли Lexus ES 2015 года и Honda Accord 2015 года. Завершают десятку следующие модели: Acura TLX 2016 года, Toyota Prius Prime 2022 года, Mazda3 2024 года, Subaru Outback 2024 года и Toyota Camry 2026 года.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.