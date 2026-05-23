Премиальный Rox Adamas выходит на рынок РФ: раскрыты комплектации и цены

Предварительные заказы на Adamas начали принимать еще в марте текущего года. Фото: ROX Motor/roxmotor.ru

Премиальный бренд Rox официально презентовал в России свой флагманский кроссовер под названием Adamas, сообщает Autonews. Сборка модели организована на калининградском заводе «Автотор». Ожидается, что первые локализованные автомобили поступят в продажу в июне 2026 года.

Предварительные заказы на Adamas начали принимать еще в марте текущего года. Для покупателей подготовлены три варианта оснащения: «Семейная версия» (Family Edition), «Версия Большая семья» (Big Family Edition) и «Бизнес-версия» (Business Edition). Главное различие между модификациями кроется в компоновке салона.

Фото: ROX Motor/roxmotor.ru

Две наиболее доступные комплектации предлагают семь посадочных мест. Однако в версии Family Edition во втором ряду установлены раздельные кресла, тогда как в Big Family Edition — цельное сиденье. Топовый вариант Business Edition получил шестиместный салон. Минимальная цена новинки с учетом скидок составляет 9 300 000 рублей — ранее прайс-лист «с максимальной выгодой» стартовал от 9 450 000 рублей.

По сути, Adamas представляет собой обновленную версию кроссовера с индексом 01, который уже реализуется в России. Снаружи модель отличается измененной решеткой радиатора с золотистым логотипом Rox. В интерьере появилась фоновая подсветка, а в перечень опций добавили холодильник, доводчики дверей и дисплей для пассажиров на заднем ряду.

Более значительные изменения затронули техническую составляющую. Автомобиль оснастили модернизированной пневматической подвеской закрытого типа с использованием азота. Благодаря этому дорожный просвет кроссовера можно регулировать в диапазоне от 205 до 275 миллиметров. Кроме того, машина получила пороги с сервоприводом.

Фото: ROX Motor/roxmotor.ru

Приводит Adamas в движение гибридная установка, включающая 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель Mitsubishi (работает как генератор для подзарядки литий-ионной батареи) и два электромотора. Совокупная мощность системы достигает 476 лошадиных сил, а полный запас хода составляет 1226 километров.

Премиальный бренд Rox дебютировал в Китае в 2021 году. Инвестиции в этот проект обеспечила компания Roborock, ранее известная производством пылесосов. Партнером в автомобильном стартапе выступил IT-гигант Xiaomi. К проекту также присоединились такие фирмы, как Pininfarina, Bosch, CATL, Continental AG и Valeo. В России марка Rox появилась в начале 2024 года.

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