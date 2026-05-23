Представлен модернизированный тягач «Валдай 45 Pro»: что в нем изменилось

На предприятии «Нижегородские Грузовые Автомобили» начался выпуск обновленной версии магистрального седельного тягача под названием «Валдай 45 Pro». Фото: Современные транспортные технологии/stt.ru

На предприятии «Нижегородские Грузовые Автомобили» начался выпуск обновленной версии магистрального седельного тягача под названием «Валдай 45 Pro», сообщает «Газета.ru».

Конструкторы выделили несколько ключевых отличий новинки от предшествующей модели. Двигатель стал мощнее — теперь его отдача составляет 490 лошадиных сил вместо прежних 470. Кроме того, было уменьшено передаточное число главной передачи ведущего моста (с 2,846 до 2,714).

Среди прочих изменений — удлиненная колесная база, расширенная колея, установка светодиодной оптики и более объемных топливных баков общей вместимостью 1040 литров.

Кабина тягача также подверглась серьезной доработке. В ней появились виртуальные приборы, усовершенствованный мультимедийный комплекс, система кругового обзора и функция подключения смартфона. Набор водительских ассистентов теперь включает автоматическое экстренное торможение, мониторинг состояния водителя и помощник при трогании на подъеме.

Производство организовано по технологии полного цикла, что, как заявляется, обеспечивает заводское утепление, улучшенную шумоизоляцию и усиленную защиту от коррозии.

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