Honda Crider продается в России: во сколько обойдется бюджетный седан

Доступный седан Хонда продают в РФ. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom

В России были организованы «альтернативные» каналы поставок седана Honda Crider, сообщают «Автоновости дня». Эта модель выпускается на совместном предприятии GAC-Honda исключительно для китайского внутреннего рынка. В настоящее время машины можно приобрести как из наличия, так и под индивидуальный заказ — стартовая цена составляет 1 485 000 рублей.

По своим габаритам Honda Crider приближается к D-классу, особенно с учетом длины (около 4,76 метра) и колесной базы в 2,73 метра. В китайской линейке Honda этот седан занимает промежуточное положение между Civic и Accord. Российским покупателям его можно рассматривать в качестве альтернативы новым LADA Vesta и Belgee S50. Для сравнения: отечественный седан в комплектациях 2026 модельного года сейчас стоит от 1 581 000 рублей, а за «белоруса» китайского происхождения дилеры просят минимум 1 899 990 рублей.

За 1 485 000 рублей новый Honda Crider предлагают привезти под заказ в Уссурийске. В эту сумму оценили версию Flagship, оснащение которой включает: руль с частичной мультифункциональностью, светодиодные фары, люк, кондиционер, четыре подушки безопасности, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, отделку салона эко-кожей, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, камеру заднего вида с задними парктрониками, датчик света и 16-дюймовые легкосплавные диски с датчиками давления в шинах.

Во Владивостоке, судя по объявлениям, аналогичный седан можно заказать не менее чем за 1 600 000 рублей. В Новосибирске машина доступна под заказ за 1 750 000 рублей. В городе Заринск Алтайского края автомобиль продается из наличия за 1 790 000 рублей — в цену уже включены утилизационный сбор и расходы на таможенное оформление.

Кроме того, дилер из Ростова-на-Дону реализует несколько новых «Крайдеров» из наличия минимум за 2 100 000 рублей. Еще пару машин за 2 360 000 рублей выставили на продажу в Липецке. В Москве и Санкт-Петербурге за эти «четырехдверки» просят от 2 590 000 и 2 500 000 рублей соответственно.

По технической начинке и уровню оснащения все предлагаемые автомобили идентичны. Под капотом у них установлен 1,0-литровый трехцилиндровый турбодвигатель от Honda Civic мощностью 122 лошадиные силы, который работает в паре с бесступенчатым вариатором.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.