Какие машины предпочитают таксопарки: названы самые популярные марки

Названы самые популярные автомобили в такси. Anton Pentegov / Shutterstock.com / Fotodom

Специалисты маркетингового агентства НАПИ провели исследование российского рынка такси. По данным на 1 апреля 2026 года, в стране насчитывается 883,2 тысячи автомобилей, имеющих действующее разрешение на перевозку пассажиров.

Наиболее востребованными брендами в таксопарке оказались Lada (17% от общего числа), Kia (13,6%) и Hyundai (12,4%). В десятку лидеров также попали европейские марки Volkswagen, Renault и Skoda, а также японские Toyota и Nissan. Среди китайских производителей в топ-10 присутствуют Chery и Haval. На долю перечисленных десяти брендов приходится 78,5% от всего парка легковых такси.

Аналитики также выяснили, что более 360 тысяч машин (что составляет 40,8%) в таксопарках России эксплуатируются дольше десяти лет. При этом доля автомобилей возрастом до трех лет включительно равна 21,9%, а машин в возрасте от 7 до 10 лет — 20,9%. Еще 16,4% таксопарка составляют экземпляры, возраст которых попадает в промежуток от 4 до 6 лет.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.