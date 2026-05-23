Hyundai Santa Fe пятого поколения теперь в России: основные подробности

Хенде Санта фе пятого поколения продается в РФ. Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

До российских покупателей добрался семейный кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения, сообщает «Российская газета». Официально эта модель на наш рынок так и не вышла. Трехрядный паркетник предлагается как из наличия, так и под индивидуальный заказ. На одном из сайтов объявлений стартовая цена на автомобиль составляет от 3 595 000 рублей.

Компания из Оренбурга предлагает привезти новый Hyundai Santa Fe пятого поколения под заказ за 3 595 000 рублей. В эту сумму оценена версия Modern с трехрядным черным кожаным салоном, многозонным климат-контролем, двойной беспроводной зарядкой для смартфонов, цифровой панелью приборов и мультимедийным комплексом, объединенным под одним стеклом, а также многими другими опциями.

Судя по силовому агрегату, это экземпляр китайской сборки. Он укомплектован 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем GDI мощностью 247 лошадиных сил, который работает в паре с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Во Владивостоке кроссовер с таким же мотором готовы привезти за 4 050 000 рублей. Полноприводную гибридную версию корейской сборки предлагают к заказу в Новосибирске за 4 399 000 рублей. Такой Santa Fe оснащается 1,6-литровым 180-сильным бензиновым турбодвигателем семейства Smartstream и встроенным в шестиступенчатый «автомат» электромотором мощностью около 65 лошадиных сил. Суммарная отдача гибридной установки достигает 235 л.с.

В Москве из наличия продается кроссовер с 2,5-литровым 281-сильным турбированным двигателем в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой — цена составляет 4 900 000 рублей.

247-сильную версию готовы привезти в Уфу за 5 060 000 рублей, в Красноярск — за 5 280 000 рублей, в Кемерово — за 5 320 000 рублей, в Омск — за 5 350 000 рублей, а в Самару — за 5 400 000 рублей.

Из наличия такой паркетник можно приобрести: в Набережных Челнах — за 5 000 000 рублей, в Краснодаре — за 5 200 000 рублей, в Омске, Уфе и Екатеринбурге — за 5 300 000 рублей, в Самаре — за 5 400 000 рублей. Всего, судя по объявлениям, в продаже насчитывается более 200 автомобилей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.