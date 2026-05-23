Не «Ботинок»: Курганский завод модернизировал свой самый популярный автобус

КаВЗ модернизировал свой самый популярный автобус. Claudia8c / Shutterstock.com / Fotodom

Курганский автобусный завод (КаВЗ) провел модернизацию своей самой востребованной модели — городского полунизкопольного автобуса повышенной вместимости КаВЗ-4270. Как стало известно журналу Motor, обновленная версия предназначена для маршрутов с интенсивным пассажиропотоком и способна вместить до 90 человек.

Главные отличия новинки от базовой модификации — наличие накрышного кондиционера, а также оснащение водительского места закрытого типа, то есть оборудованного специальной перегородкой.

Для шофера предусмотрены отдельная климатическая установка, пневматическое сиденье с подогревом и подлокотниками, рулевая колонка с регулировкой в двух плоскостях, а также шторы пантографного типа.

Перевозчикам на выбор предлагаются два варианта рядных шестицилиндровых двигателей: дизельный агрегат ЯМЗ мощностью 210 лошадиных сил либо газовый мотор Yuchai отдачей 214 л.с.

Курганский автобусный завод начинал свою историю с выпуска капотных автобусов на шасси грузовых автомобилей ГАЗ. Из-за характерного внешнего силуэта эти машины в народе прозвали «ботинками».

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