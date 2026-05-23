Экспертный разбор: рынок автомобилей с пробегом в РФ растет четвертый год подряд

Целиков: рынок автомобилей с пробегом в РФ растет четвертый год подряд. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Автоэксперт Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале, что российский рынок подержанных легковых автомобилей демонстрирует положительную динамику уже четыре года подряд. За январь–апрель 2026 года объем продаж на «вторичке» составил почти 1,87 миллиона машин, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметил специалист, доля относительно новых автомобилей на вторичном рынке остается невысокой. На машины 2022–2026 годов выпуска приходится лишь 9,9% продаж. Более 70% рынка занято автомобилями, возраст которых превышает десять лет.

Наибольшую долю — 24,6% — составляют автомобили 2007–2011 годов выпуска. Еще 23,4% приходится на машины 2006 года и старше. Модели 2012–2016 годов занимают 22,4% продаж, а доля автомобилей 2017–2021 годов выпуска достигает 19,8%.

Безусловным лидером вторичного рынка остается LADA. За отчетный период продажи марки составили 439,8 тысячи автомобилей, а ее доля достигла 23,6%, хотя динамика оказалась отрицательной — снижение на 7%. Целиков связал успех бренда с массовой распространенностью этих машин и их относительно невысокой ценой.

На втором месте расположилась Toyota, которую выбирает примерно каждый десятый покупатель подержанного автомобиля. Продажи марки за четыре месяца достигли 190,8 тысячи машин, доля составила 10,2%, а рост год к году — 9%. По словам аналитика, позиции Toyota поддерживаются регулярными поставками праворульных автомобилей из Японии, большим парком марок в европейской части страны и высокой ликвидностью машин этого бренда.

Корейские марки KIA и Hyundai, как подчеркнул Целиков, благодаря большому количеству автомобилей, ранее пополнивших российский парк, суммарно занимают более 11% вторичного рынка. За январь–апрель их продажи составили 104,9 тысячи и 102,4 тысячи машин соответственно.

В первую десятку брендов на российской «вторичке» также вошли Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford. Как следует из представленной статистики, самый высокий рост среди участников топ-10 продемонстрировал Volkswagen, увеличивший продажи на 20% в годовом выражении. Доля китайских брендов на рынке автомобилей с пробегом по итогам первых четырех месяцев 2026 года составила 5,7%.

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