Проценты и скрытые платежи: во сколько обойдутся популярные кроссоверы в кредит

Дилеры назвали размеры кредитных ставок на кроссоверы Tenet, Haval и Geely. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom

В апреле 2026 года Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало увеличение количества выданных автокредитов в России — показатель вырос на 21% по сравнению с апрелем прошлого года. Корреспонденты Autonews.ru отправились в столичные дилерские центры, чтобы выяснить, на каких условиях сейчас можно приобрести в кредит или рассрочку востребованные кроссоверы.

Haval Jolion

В одном из автосалонов базовая модификация Haval Jolion «Оптимум» (передний привод, роботизированная коробка) стоит 2 449 000 рублей — ровно столько же, сколько рекомендованная розничная цена. Однако на машину уже установлено дополнительное оборудование на 107 тысяч рублей: коврики, брызговики, защита картера и антикоррозийная обработка.

Если покупатель вносит 70% стоимости, ему предоставляется беспроцентная рассрочка на три года. При отсутствии первого взноса оформляется кредит под 24% годовых.

Аналитики рекомендуют внести не менее 10% (245 тысяч рублей), тогда ставка на трехлетний заем снижается до 8%. Но при этом придется дополнительно оплатить страховку GAP (1,5% от цены авто) и полис ОСАГО. В автосалоне первый взнос принимали только наличными. Конечная сумма кредита с учетом КАСКО за 90 тысяч рублей составила 2 294 000 рублей. Переплата за три года ожидается на уровне 293 882 рублей при ежемесячном платеже 71 885 рублей. Досрочное погашение разрешается уже через месяц.

При увеличении первого взноса до 500 тысяч рублей ставка падает до 3,6%, ежемесячный платеж — до 62 679 рублей, а переплата — до 217 448 рублей. Если же внести миллион рублей, ставка снижается до 3,2%, платеж — до 44 891 рубля в месяц, а переплата — до 77 103 рублей.

Tenet T7

Tenet T7 2025 года в начальной версии «Актив» (1,6-литровый двигатель, робот, передний привод) предлагается за 2 635 000 рублей — на 100 тысяч дешевле, чем на официальном сайте. Скидка действует при оформлении кредита, а дополнительное оборудование идет в подарок.

Без первоначального взноса вероятность отказа высока. Пятилетний кредит обойдется под 12,1% годовых с ежемесячным платежом около 63 тысяч рублей. Взнос в 20% (527 тысяч рублей) даёт ставку 9,2% на три года. В сумму займа 2 252 996 рублей включено КАСКО, но не учтен полис GAP (около 55 тысяч рублей). Переплата — 334 493 рубля, ежемесячный платеж — 71 854 рубля.

Если взять кредит на 48 месяцев, ставка вырастет до 11,2%, переплата — до 553 573 рублей, а платеж снизится до 55 448 рублей. На 60 месяцев ставка повышается до 11,3%, переплата превышает 707 545 рублей, а платёж становится 49 323 рубля.

Взнос в 1 054 000 рублей понижает ставку до 5,9%, переплату до 161 807 рублей, а ежемесячный платеж — до 52 429 рублей. Кроме того, дилеры предлагают беспроцентную рассрочку: на 24 месяца при оплате половины стоимости или на 36 месяцев при взносе 60%.

Geely Monjaro

Geely Monjaro 2025 года в топовой комплектации «Флагман» (2,0-литровый двигатель на 238 л.с., автомат, полный привод) продается за 4 800 000 рублей — это на 99 990 рублей дешевле официальной цены. По данным Autonews, около 99% таких машин реализуются в кредит.

Дилеры обязывают покупателей оформлять КАСКО за 150 тысяч рублей и GAP за 200 тысяч рублей. Полис ДМС за 60 тысяч рублей — по требованию банка. Без первого взноса кредит одобряют только крупные банки под 18,4% на 96 месяцев. Сумма займа составит 5 210 000 рублей, а ежемесячный платеж — 104 025 рублей.

Взнос в 500 тысяч рублей снижает ставку до 16,8%, а платеж — до 89 500 рублей. Если внести миллион рублей, ставка падает до 12,8%, срок кредитования составляет семь лет, сумма займа — 4 210 000 рублей, а ежемесячный платеж — 76 131 рубль. Рассрочка на два года доступна при оплате 60% стоимости автомобиля.

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