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Авто24 мая 2026 4:45

Опасный сбой: Hyundai отзывает более 400 тысяч автомобилей в США

Hyundai отзывает в США более 420 тысяч машин
Илья МАСЮК
У Хенде отзывная кампания. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

У Хенде отзывная кампания. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

Агентство Reuters, опираясь на сведения Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), передало, что компания Hyundai Motor инициирует отзыв 421 тысячи автомобилей на американском рынке. Причиной названа неисправность в программном обеспечении, способная спровоцировать неожиданное срабатывание тормозной системы.

В регулирующем органе разъяснили, что под отзыв попадают пикапы Santa Cruz, а также кроссоверы Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid Electric, произведённые в 2025 и 2026 годах.

По их данным, суть дефекта заключается в программном сбое функционирования фронтальных камер. Из-за этого система предотвращения лобовых столкновений может активироваться преждевременно, задействуя тормоза без необходимости, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Представители агентства уточнили, что дилерские центры Hyundai выполнят бесплатное обновление софта для передних камер на всех отзываемых машинах.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.