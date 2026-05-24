Более доступный X50: Belgee пожертвовал мощностью и ассистентами ради цены

Марка Belgee выпустит упрощенный вариант кроссовера X50. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

6 апреля 2026 года был выпущен последний экземпляр кроссовера Belgee X50. Однако, как заверил в беседе с порталом av.by директор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский, производитель не намерен полностью отказываться от данной модели.

В текущем году предприятие запланировало производство обновленной версии X50, которая получит современный четырехцилиндровый двигатель, но с уменьшенной мощностью, а также упрощенные системы и незначительно переработанный дизайн.

Свидерский пояснил, что, по сути, речь идет о так называемой «ободранной» модификации — термине, используемом в автомобильной индустрии для обозначения моделей с урезанным оснащением. У такого автомобиля будет менее совершенная мультимедийная система, базовый набор вспомогательных водительских функций и ряд других упрощений.

Руководитель компании добавил, что ключевая задача выпуска данной версии — сделать машину более доступной по цене. Эти кроссоверы планируется поставлять в каршеринговые сервисы, службы такси и для формирования корпоративных автопарков — то есть в те сферы, где начальная стоимость транспортного средства имеет решающее значение.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.