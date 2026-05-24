«Китайский немец» задорого: гибридный Volkswagen скоро появится в России

Volkswagen ID.Era 9X дебютирует в России в июне. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Дилеры, в частности представители компании «Рольф», полагают, что первые экземпляры крупного трехрядного кроссовера Volkswagen ID.Era 9X, разработанного немецким брендом совместно с SAIC специально для рынка КНР, могут начать ввозить в Россию уже в июне текущего года, сообщает Autonews.

Ориентировочная стоимость новинки составит от 10 до 10,5 миллиона рублей. Таким образом, модель автоматически попадает в премиальный ценовой сегмент, где ее прямыми конкурентами станут не столько другие Volkswagen, сколько Li Auto L9, Aito M9, Denza D9 и Lynk & Co 900.

Кроссовер на 26 миллиметров длиннее BMW X7. В техническом плане это не классический двигатель внутреннего сгорания, а гибридная силовая установка, включающая бензиновый 1,5-литровый мотор-генератор. Версии Pro и Max выдают 496 лошадиных сил, а топ-версия Ultra — 510 л.с. На данный момент все модификации имеют полный привод, однако в перспективе возможно появление заднеприводной версии мощностью 295 л.с.

Главное преимущество модели, как отмечается в заметке, — запас хода. В гибридном режиме производитель заявляет 1611 километров для начальной комплектации и до 1651 км для флагманской. На чистом электричестве кроссовер проезжает от 347 до 406 км. Для российских условий подобная схема выглядит более рациональной, чем у чистого электромобиля: владелец может передвигаться в городе как на EV, но в дальней дороге не зависеть от инфраструктуры зарядных станций.

Оснащение также ориентировано на покупателей китайских флагманских моделей: автопилот Momenta R7 с функцией NOA, аудиосистема Era Sound на 27 динамиков, кресла с эффектом невесомости (так называемая «нулевая гравитация»), отдельные посадочные места на всех трех рядах, а также потолочный дисплей диагональю 21,4 дюйма.

По мнению авторов публикации, ID.Era 9X — это уже не привычный по Tiguan и Touareg Volkswagen. Скорее, речь идет о немецком шильдике на китайском ответе большим семейным гибридам, где ключевую роль играют запас хода, просторный салон и технологичность.

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