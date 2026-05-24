Впервые за год: подержанные машины в России подешевели на 14 тысяч за апрель

«Автостат»: средняя цена подержанного автомобиля в РФ в апреле снизилась на 1%. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Специалисты аналитического агентства «Автостат» в рамках ежемесячного исследования «Мониторинг цен на вторичном рынке» выяснили, что средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом по итогам апреля 2026 года достигла 1,41 миллиона рублей.

Заместитель руководителя отдела аналитики организации Дмитрий Ярыгин пояснил, что по сравнению с мартом подержанные машины подешевели в среднем на 1%, что в денежном выражении составляет около 14 тысяч рублей. Как отметил эксперт, это первое месячное снижение цены в текущем году, поскольку в январе, феврале и марте наблюдался устойчивый рост стоимости автомобилей на вторичном рынке. Причину апрельского удешевления он связал с увеличением количества выставляемых на продажу предложений.

Если же сопоставить апрельские показатели с аналогичным периодом прошлого года, то цена подержанных легковых автомобилей уменьшилась в среднем на 3,6%, что эквивалентно примерно 53 тысячам рублей. Более детальная информация о стоимости с разбивкой по брендам, моделям, годам выпуска и другим параметрам доступна по приведенной ссылке.

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