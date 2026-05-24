Китайский заряженный лифтбек: раскрыты характеристики обновленного Changan Uni-V

Changan начнет продавать в РФ обновленный лифтбек Uni-V в одной версии Sport. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom

Changan обнародовал детали внешности и технического оснащения единственной, но при этом очень богатой комплектации Sport для обновленной версии лифтбека Uni-V.

Пятидверная модель обладает следующими параметрами: длина — 4740 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1430 мм.

Двухлитровый бензиновый турбодвигатель выдает 235 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Первую сотню километров в час автомобиль набирает за 6,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена 215 км/ч.

Предусмотрен специальный режим Super Race. При его активации водитель может вывести на экран телеметрические данные и измерить время разгона. Регулируемая выхлопная заслонка обеспечивает насыщенное басовитое звучание, а сдвоенные патрубки и элементы спортивного обвеса работают на внешний эффект.

Благодаря улучшенной аэродинамике коэффициент лобового сопротивления снизился с 0,34 до 0,27 Cx. При этом дорожный просвет (клиренс) остался прежним — 152 мм.

Багажное отделение вмещает 465 литров, а при складывании спинок заднего ряда этот объем увеличивается до 1000 литров. Длина грузового отсека достигает 1,8 метра.

В безальтернативной комплектации Sport заявлены: панорамная крыша, 18-дюймовые колесные диски, адаптивная светодиодная оптика, рулевой селектор режимов движения, подрулевые лепестки, черная обшивка потолка, шестипозиционная электрорегулировка водительского кресла с поддержкой поясницы, четырёхпозиционная регулировка пассажирского сиденья, подогрев передних и задних кресел, вентиляция передних сидений, пакет «теплых опций», десятидюймовая цифровая панель приборов и 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

Помимо этого, в оснащение входят: штатная аудиосистема с десятью динамиками, беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, голосовое управление, онлайн-обновления, сервисы «Яндекс», адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания полосы и движения в пробке, система автоматического экстренного торможения, мониторинг мертвых зон, камеры кругового обзора, задние парктроники, бесключевой доступ, шесть подушек безопасности с датчиками Bosch, шумоизолирующие стекла и многое другое.

Версия Uni-V Sport получила масштабную адаптацию к российским условиям эксплуатации — полную оцинковку (включая крышу) и полноразмерное запасное колесо в подполье багажника.

Модели дорестайлингового Changan Uni-V по-прежнему доступны в России в четырех комплектациях: «Стандарт», «Люкс», «Комфорт» и «Техно». Их стоимость начинается от 3 189 900 рублей. Цены на обновленный Changan Uni-V в единственном исполнении Sport будут объявлены дополнительно.

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