Обновленный Geely Coolray снова в России: что изменилось

В России начались официальные продажи нового Geely Coolray. Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom

В пресс-службе китайской компании сообщили, что на российском рынке стартовали продажи обновленного паркетника Geely Coolray. Как уточняется в информации, поступившей в издание «Газета.Ru», новинка предлагается исключительно в максимальной версии под названием «Эксклюзив». Базовая стоимость модели стартует с отметки 2,9 миллиона рублей, однако с учетом специальных дилерских программ транспортное средство можно приобрести за 2,7 миллиона.

Данная модель покинула линейку бренда в РФ осенью прошлого года, однако теперь она представлена в обновленном кузове после рестайлинга. Среди внешних отличий — увеличенная радиаторная решетка, получившая волнистый узор, а также модернизированный передний бампер, оснащенный диффузором.

Производитель оснастил автомобиль виртуальной приборной панелью с размером экрана 8,8 дюйма, мультимедийным комплексом с дисплеем на 14,6 дюйма и пакетом электронных помощников. В отчете подчеркивается, что комплекс водительских ассистентов соответствует второму уровню автономности.

Что касается технической части, то она не претерпела изменений. Под капотом установлен прежний 1,5-литровый турбодвигатель с четырьмя цилиндрами, развивающий 147 лошадиных сил. В паре с ним работает роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями (7DCT).

Ранее специалисты рассказали гражданам о том, какой потерей стоимости сопровождается владение автомобилями этого бренда. В исследовании, проведенном финансовым маркетплейсом «Сравни» и предоставленном в редакцию «Газеты.Ru», говорилось, что модели Geely Monjaro, Okavango и Tugella теряют в цене более одного миллиона рублей уже спустя два-три года эксплуатации. Авторы отчета сделали такой вывод на основе анализа вторичного рынка для машин 2023–2024 годов выпуска с пробегом в диапазоне 50–60 тысяч километров.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.