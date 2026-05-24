Просто и бюджетно: опубликован топ наиболее доступных кроссоверов в России

Топ доступных кроссоверов. FotograFFF / Shutterstock.com / Fotodom

«Автоновости дня» изучили текущие прайс-листы официальных дистрибьюторов и производителей, после чего сформировали рейтинг пяти наиболее бюджетных кроссоверов, представленных под российскими брендами.

1. «Москвич 3»

На данный момент самым доступным новым вседорожником отечественного происхождения продолжает считаться модель «Москвич 3», которая незадолго до этого пережила очередную модернизацию. Автомобиль, являющийся аналогом китайского JAC JS4, предлагается по цене от 1 952 000 рублей. Речь идет о машинах 2025 года выпуска, укомплектованных в версии «Стандарт Плюс Телематика».

В минимальной комплектации этот экземпляр оснащается полуторалитровым турбированным двигателем, развивающим 136 лошадиных сил. Движок работает в паре с шестидиапазонной механической КПП, а привод осуществляется исключительно на переднюю ось.

2. Tenet T4

На втором месте рейтинга оказался компактный паркетник Tenet T4. Эта модель местного производства смогла вытеснить с рынка своего китайского аналога — Chery Tiggo 4. Стоимость начальной переднеприводной комплектации «Лайн» 2025 года выпуска составляет от 2 089 000 рублей.

Самый недорогой вариант Tenet T4, как уточнили эксперты, укомплектован четырехцилиндровым атмосферным агрегатом объемом 1,5 литра, мощность которого достигает 113 лошадиных сил. Двигатель сочленен с пятиступенчатой механической коробкой передач, привод осуществляется на переднюю ось.

3. Tenet T4L

Минимальная цена на новинку российского авторынка под брендом Tenet — просторный семейный кроссовер Tenet T4L — составляет 2 159 000 рублей. Сумма указана с учетом «приветственной выгоды» в размере 100 тысяч рублей. Продажи модели стартовали 22 мая, и по сути это более габаритный и вместительный вариант вышеупомянутого T4.

Силовой агрегат здесь также не предполагает альтернативы. Речь идет о 1,5-литровом бензиновом турбодвижке, выдающем 147 лошадиных сил и 210 Н·м крутящего момента. Трансмиссия представлена роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями.

4. XCite X-Cross 7

Четвертую позицию в рейтинге, как сообщается, занимает пятиместный вседорожник XCite X-Cross 7, который в настоящий момент еще можно отыскать в салонах LADA. Его цена стартует с отметки 2 449 000 рублей. Эта сумма включает прямую скидку в сто тысяч рублей, действующую при приобретении автомобиля до 31 мая.

Модель, построенная на платформе китайского Chery Tiggo 7 Pro, оснащается единственно возможным полуторалитровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор.

5. Solaris HC

Замыкает подборку, по данным аналитиков, кроссовер марки Solaris. Под этим именем на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге теперь выпускают модели южнокорейского концерна. Речь идет о Solaris HC, который ранее был известен как Hyundai Creta. После майского повышения цен стартовая отметка для базовой переднеприводной версии «Прайм» составляет 2 500 000 рублей.

Такой автомобиль, как уточнили эксперты, приводится в движение 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 лошадиные силы. Силовой агрегат работает в связке с шестиступенчатой механикой, привод осуществляется на переднюю ось.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.