В РФ продают новые седаны Hyundai Elantra: комплектации и цены в разных регионах

Хенде Элантра снова в РФ. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

Россияне все активнее обращают внимание на так называемые «заказные» иномарки из Китая. Одним из популярных вариантов стал седан Hyundai Elantra: на одном из сайтов объявлений его стоимость стартует от 1 270 000 рублей. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Обновленная LADA Vesta 2026 модельного года в богатых комплектациях обходится даже дороже — минимум 1 581 000 рублей. Еще выше ценник у седана C-класса Belgee S50 (по сути, ребрендированный Geely Emgrand): базовая версия с механической коробкой передач продается как минимум за 1 899 990 рублей.

Владивостокская компания оценила поставку Elantra в комплектации GLX Elite Edition в 1 270 000 рублей. В эту версию, как уточняется, входят: эко-кожаная обивка сидений, четырехспицевый кожаный мультируль, камера заднего вида с парктрониками, цифровая приборная панель, мультимедиа с сенсорным экраном, светодиодная оптика, кондиционер и несколько электронных ассистентов безопасности.

Аналогичный седан можно заказать за 1 400 000 рублей в Хабаровске, за 1 650 000 — в Абакане и Новосибирске, за 1 750 000 — в Омске, за 1 785 000 — в Москве, за 1 817 000 — в Самаре. Кроме того, новые Elantra доступны для заказа в Краснодаре, Саратове, Казани, Иванове, Сыктывкаре и ряде других городов.

Продаются также машины без пробега, имеющиеся в наличии. В Санкт-Петербурге авто можно купить минимум за 1 890 000 рублей, в Красноярске — за 1 950 000, в Орске — за 2 000 000, в Сочи и Уфе — за 2 100 000, в Набережных Челнах — за 2 220 000, в Москве — ориентировочно от 2 300 000 и выше, а в Кемерове, Новокузнецке и Барнауле — примерно по 2 400 000 рублей.

Почти все предлагаемые автомобили укомплектованы 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 лошадиных сил в паре с вариатором IVT и передним приводом. Встречаются также несколько экземпляров с корейского рынка: под их капотом установлен 123-сильный 1,6-литровый атмосферник Smartstream, работающий в связке с тем же вариатором IVT.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.