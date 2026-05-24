Россию ждет новый собственный электрокар: уже появился патент

В России появился патент на дизайн нового электромобиля от Московского политеха. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

В России официально зарегистрировали патент на дизайн небольшого электромобиля, который в перспективе может быть запущен в серийное производство на мощностях калининградского «Завода компактных электромобилей», сообщают «Автоновости дня». Это предприятие принадлежит местному холдингу «Автотор». Изображения новинки ранее появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

В качестве разработчиков внешнего облика указаны четверо: Александр Сорокин, Андрей Верижников, Глеб Питерский и Евгений Хусаинов. По всей видимости, именно они создавали дизайн двухдверной машины с «трехъярусной» передней оптикой. Живой полноразмерный макет этого автомобиля с логотипами бренда «АмберАвто» (принадлежит «Автотору») демонстрировался спикеру Госдумы Вячеславу Володину еще в 2024 году.

Первоначально старт серийного выпуска модели намечался на 2025 год, однако сейчас, судя по всему, запуск конвейера перенесен на более поздний срок без конкретной даты. Планировалось, что в серию пойдут несколько модификаций, включая четырехместную пассажирскую и грузопассажирскую версию (с двумя сиденьями и увеличенным отсеком для груза). Производители заявляли цену около 1 миллиона рублей, что автоматически сделало бы данный электромобиль самым доступным на российском рынке.

Согласно предварительной информации, в указанную сумму стоимость самой батареи не заложена. По задумке создателей, аккумулятор предполагается предоставлять в лизинг с небольшими ежемесячными платежами. Если емкость батареи сократится до 70%, ее должны бесплатно заменять на новую.

Разработкой модели занималась передовая инженерная школа электротранспорта, относящаяся к Московскому политехническому университету. Уточняется, что электрокар целиком собран из российских комплектующих: кузов — из полимерных материалов, под капотом установлен электродвигатель мощностью не более 20 лошадиных сил. Максимальная скорость машины ограничена 85 км/ч, а запас хода на одной зарядке, по заявлениям, достигает 300 километров.

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