Китайцы заполонили вторичку в РФ: перепродажи Chery, Geely и Haval взлетели

В России продажи подержанных китайских авто за четыре месяца выросли на 45,5%. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В период с января по апрель 2026 года на российском вторичном рынке было реализовано 105,5 тысячи подержанных автомобилей китайских марок. Об этом рассказал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Отмечается, что нынешний результат на 45,5% превышает показатель годичной давности — за те же четыре месяца 2025 года продажи «китайцев» с пробегом составили 72,8 тысячи единиц.

Доля автомобилей из КНР в общей структуре вторичного рынка России за год увеличилась до 5,7%. Наиболее ощутимо китайское присутствие в сегменте относительно новых машин — выпуска 2022–2025 годов. Здесь почти 40% всех перепродаж приходится именно на бренды из Китая.

В то же время среди транспортных средств старше пяти лет доля китайских моделей пока остается невысокой — около 2%. Подобный разрыв, по мнению аналитиков, объясняется активным ростом продаж новых машин из Китая в последние годы, вследствие чего объем более свежих автомобилей на рынке постепенно накапливается.

Лидером среди китайских марок на вторичном рынке стала Chery — на нее пришлось 20,8% от всех перепроданных машин из КНР. Второе место заняла Geely (17,7%), замкнул тройку Haval (14,6%). Также в десятку наиболее популярных попали Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour.

Помимо этого, специалисты зафиксировали изменения в распределении типов силовых установок. Среди подержанных китайских автомобилей доля электрокаров составляет 1,4%, а подключаемых гибридов — 4,4%.

На рынке новых китайских машин картина иная. В 2026 году доля электромобилей среди свежих автомобилей китайских брендов сократилась до 0,7%, тогда как сегмент подключаемых гибридов, напротив, продолжил расти и достиг 10%.

По мнению экспертов, рост перепродаж отражает последовательное усиление позиций китайских производителей в России. Особенно активно этот процесс заметен в возрастном сегменте до трёх лет, где бренды из КНР уже заняли существенную долю рынка.

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