Производство BMW iX1 встало: в чем загвоздка

Производство BMW iX1 под угрозой из‑за дефицита 17‑ и 18‑дюймовых колёс. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom

Поставки электрического кроссовера BMW iX1 оказались под угрозой срыва. Причина — дефицит колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов, о чем сообщает портал Carscoops. Задержки грозят как покупателям, заказавшим автомобили с эксклюзивными опциями, так и тем, кто выбрал стандартные комплектации. Вместо летней выдачи машин клиенты могут получить их только к осени.

На европейском рынке уже зафиксированы сбои в поставках модели iX1. По имеющимся данным, проблема связана с перебоями на производстве из-за нехватки упомянутых дисков, которые входят в базовое оснащение.

Издание Automobilwoche ознакомилось с письмом менеджера BMW по производству, адресованным дилерам. В этом обращении сообщалось, что текущих запасов колес для выпуска машин в мае еще достаточно, однако уже в июне возникнет серьезный дефицит производственных мощностей. Представитель компании уточнил, что производитель связался с поставщиком, но для устранения неполадок потребуется определенное время.

Сложившаяся ситуация не коснулась эксклюзивных версий с карбоновыми дисками. Речь идет именно о массовых модификациях BMW iX1. Речь о сравнительно недорогих 17- и 18-дюймовых колесах, которые покупатели часто предпочитают из-за доступной цены, повышенного комфорта при движении и, что особенно значимо для электромобиля, увеличенного запаса хода на одной зарядке.

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