Старобельск - месть НАТО за высокопоставленных офицеров. Фото: Александр Река/ТАСС

Запад промолчал по поводу убийства детей в Старобельске, «не поверив» в это, зато дружно осудил Москву за последовавший удар по объектам в Киеве и Белой Церкви.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с профессором Дипакадемии МИДа России, военным экспертом Александром Артамоновым.

Запад промолчал по поводу убийства детей в Старобельске. Фото: Александр Река/ТАСС

ПРИЧИНА ТЕРАКТА

- Почему Киев пошел на массовое убийство детей в Старобельске?

- Давайте вспомним, что накануне было? 12 мая мы сбили над Украиной Saab-340. Его сбил наш Су-57, - приводит слова Артамонова KP.RU.

- Что такое Saab-340?

- Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Не надо рассказывать сказки о том, что в самолете сидели украинские пилоты. Там были операторы высокого полета, имеющие прямую связь с Центром обработки информации. Алекс Карп из компании Palantir признал, что именно Palantir, американская боевая информационно-управляющая система цифровидения, позволяет вести войну из Киева — а сбитый самолет ДРЛОиУ как раз собирал сведения на прямом канале с компьютером, который обрабатывает данные по ситуации на фронте.

- 14 мая был еще массированный удар ракетами, «Кинжалами» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. А что было потом?

- При помощи спутников мы наблюдали затор санитарных бортов в Жешуве. Это основная логистическая база Польши, откуда все привозится на украинский фронт. И понятно, что не простых украинских и польских бойцов вывозили санитарными бортами через Жешув.

- И кого мы поразили?

- Большое количество высокопоставленных офицеров НАТО. А в ответ мы получили Старобельск. Кстати, западников бесит, что не одни они такие мастера по дронам, но и русские поставили на поток производство «Гераней-5» - это наш фактически невидимый для локаторов дрон-камикадзе с хорошим бензиновым движком. И создана целая база для пуска с 80-метровыми стартовыми столами под эти дроны. По данным британцев, мы выпускаем не менее полутысячи этих дронов в месяц.

КОМУ ОН УГРОЖАЕТ

- Почему Зеленский решился напрямую угрожать Беларуси?

- У меня перед глазами слова этого главаря из Киева: «У нас есть возможность превентивно работать в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе». Это стиль Третьего рейха.

- Ну в Минске-то в тонусе как раз.

- Только в Киеве об этом не знают. Зеленского ждут 5-7 июля на конференции в Анкаре. Она там собирается под эгидой НАТО. Этот прокси-паяц и делает свои заявления, угрозы от имени НАТО. С лидерами которого он и едет на совещание - кстати, вопреки воле Вашингтона. Вашингтон говорит: мы не хотим его видеть в Анкаре. А Брюссель говорит: приедет обязательно, сделает доклад, это наш смысл существования.

Зеленского ждут на конференции в Анкаре. Она там собирается под эгидой НАТО. Фото: REUTERS.

ВРАГИ ГОСУДАРСТВА

- В воскресенье прилетело по серьезным объектам в шести регионах Украины, в том числе, «Орешником» - это достаточное возмездие за Старобельск?

- Я считаю, что удар возмездия должен быть нанесен в том же стиле, в котором прошли удары 12 и 14 мая. Надо продолжать вычислить центры, где находятся офицеры НАТО. И снова бить так же, как 14 мая. Чтобы медицинские борта в Жешуве не успевали приземляться и взлетать. Потому что пока мы отрубаем щупальца. А сердце спрута и мозг его - в другом месте. Нужно бить там. И надо объявить открытую охоту за этими выродками, отдававшими приказ на убийство детей в Старобельске, теперь в Горловке.

- Кого вы имеете ввиду?

- Я про Зеленского, Буданова*, Сырского и Бровди*, который отвечает за их войска БПЛА. Нужны действия в стиле бригады «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Объявить их врагами Российской Федерации. Пока же они «лишь» террористы.

* — внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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