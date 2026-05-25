Запад промолчал по поводу убийства детей в Старобельске, «не поверив» в это, зато дружно осудил Москву за последовавший удар по объектам в Киеве и Белой Церкви.
На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с профессором Дипакадемии МИДа России, военным экспертом Александром Артамоновым.
- Почему Киев пошел на массовое убийство детей в Старобельске?
- Давайте вспомним, что накануне было? 12 мая мы сбили над Украиной Saab-340. Его сбил наш Су-57, - приводит слова Артамонова KP.RU.
- Что такое Saab-340?
- Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Не надо рассказывать сказки о том, что в самолете сидели украинские пилоты. Там были операторы высокого полета, имеющие прямую связь с Центром обработки информации. Алекс Карп из компании Palantir признал, что именно Palantir, американская боевая информационно-управляющая система цифровидения, позволяет вести войну из Киева — а сбитый самолет ДРЛОиУ как раз собирал сведения на прямом канале с компьютером, который обрабатывает данные по ситуации на фронте.
- 14 мая был еще массированный удар ракетами, «Кинжалами» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. А что было потом?
- При помощи спутников мы наблюдали затор санитарных бортов в Жешуве. Это основная логистическая база Польши, откуда все привозится на украинский фронт. И понятно, что не простых украинских и польских бойцов вывозили санитарными бортами через Жешув.
- И кого мы поразили?
- Большое количество высокопоставленных офицеров НАТО. А в ответ мы получили Старобельск. Кстати, западников бесит, что не одни они такие мастера по дронам, но и русские поставили на поток производство «Гераней-5» - это наш фактически невидимый для локаторов дрон-камикадзе с хорошим бензиновым движком. И создана целая база для пуска с 80-метровыми стартовыми столами под эти дроны. По данным британцев, мы выпускаем не менее полутысячи этих дронов в месяц.
- Почему Зеленский решился напрямую угрожать Беларуси?
- У меня перед глазами слова этого главаря из Киева: «У нас есть возможность превентивно работать в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе». Это стиль Третьего рейха.
- Ну в Минске-то в тонусе как раз.
- Только в Киеве об этом не знают. Зеленского ждут 5-7 июля на конференции в Анкаре. Она там собирается под эгидой НАТО. Этот прокси-паяц и делает свои заявления, угрозы от имени НАТО. С лидерами которого он и едет на совещание - кстати, вопреки воле Вашингтона. Вашингтон говорит: мы не хотим его видеть в Анкаре. А Брюссель говорит: приедет обязательно, сделает доклад, это наш смысл существования.
Фото: REUTERS.
- В воскресенье прилетело по серьезным объектам в шести регионах Украины, в том числе, «Орешником» - это достаточное возмездие за Старобельск?
- Я считаю, что удар возмездия должен быть нанесен в том же стиле, в котором прошли удары 12 и 14 мая. Надо продолжать вычислить центры, где находятся офицеры НАТО. И снова бить так же, как 14 мая. Чтобы медицинские борта в Жешуве не успевали приземляться и взлетать. Потому что пока мы отрубаем щупальца. А сердце спрута и мозг его - в другом месте. Нужно бить там. И надо объявить открытую охоту за этими выродками, отдававшими приказ на убийство детей в Старобельске, теперь в Горловке.
- Кого вы имеете ввиду?
- Я про Зеленского, Буданова*, Сырского и Бровди*, который отвечает за их войска БПЛА. Нужны действия в стиле бригады «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Объявить их врагами Российской Федерации. Пока же они «лишь» террористы.
* — внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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