Украинцы насильно вывозили специалистов из Запорожья - лишь бы не остались в России

По северу Пологовского района проходит линия боевого соприкосновения. Фото: Илья ТУЗОВ

И вот опять я в Запорожской области. За более, чем два с половиной года службы тут я полюбил жителей области, их красивый и немного для моего слуха смешной язык: русский, обильно сдобренный словечками из суржика, и конечно природу. Полюбил весну в Запорожье: она начинается не как в средней полосе, не колеблется от минуса к плюсу и обратно, не непредсказуемая, а начинается сразу, будто по щелчку включателя. Мягкая, тёплая, ласковая.

Мой путь лежит к пока нынешней границе области в Токмакский и Пологовский районы, через зеленеющие поля и пролески. Туда, где постоянно ощущается близость ЛБС, где видны зияющие раны, нанесённые украинским нацизмом: воронки, разрушенные здания, чёрные следы пожаров, туда, где, несмотря на опасность, продолжают жить и работать люди, кто сделал свой выбор в сентябре 2022 года - решил быть с Россией. Моя первая остановка - Пологовский район.

В Запорожье весна приходит внезапно и уверенно. Фото: Илья ТУЗОВ

«ЗАЖИВЕМ!»

По его северу пока проходит линия боевого соприкосновения. Редкий день обходится без ударов врага, целью которых становятся мирные люди - их дома, инфраструктура, машины. Автомобили медиков и школьные автобусы - самая лакомая для них цель. Но, несмотря на все ужасы, в районе идёт восстановление разрушенного врагом и налаживание мирной жизни.

Дороги за 3 года в составе России преобразились из полевых испытательных полигонов для танков в очень комфортные трассы, и работа продолжается. Специалисты со всех краёв России и из Запорожской области восстанавливают мосты и энергоподстанции, медицинские, дошкольные, школьные и иные социальные учреждения.

В небольших посёлках особенно контрастно видна разница того, что принесла Россия и что несёт нынешняя власть Украины.

Фото: Илья ТУЗОВ

Сергею 44 года. Здесь родился и вырос - в небольшом селе с населением около тысячи человек. Там же и живет сейчас с женой и двумя детьми-подростками. Сергей - фермер, выращивает зерно.

- В наследство от родителей мне перешли их паи, - рассказывает он. - Всего 50 гектар. Нас, фермеров, на такой небольшой площади земли называют обособленниками. Чтоб выгодно было работать, не в убыток, мы объединились с такими же соседями-обособленниками, и вместе нанимаем трактор, комбайн, закупаем посевной материал, средства защиты растений, удобрения… Выходит дешевле, чем каждому покупать свою технику и материалы. Получается порядка 12-18 тысяч рублей с гектара в год. Но это земля, а она ведёт себя как молодая девушка, не знаешь, что выкинет завтра.

- Ну, живём нормально. В селе есть магазины, где скупляемся - хлеб, соль, макароны и другое. А если же нужно из одежды, обувь скажем, надо ехать в райцентр или Мелитополь. Ездим на машине. Ходит автобус до Полог 2 раза в день.

Сергей жалуется, что цены в магазинах растут, а на его зерно - нет. Несправедливо, говорит.

У него в селе даже есть небольшой дом культуры, где администрация организует праздники. Но это только государственные. Если же хочется в кино или на аттракционы детей свозить, то снова - в Мелитополь.

- Конечно тяжело, - продолжает Сергей. - Беспилотники донимают, иногда минируют они поля - вот на соседних полях трактор наехал на мину, хорошо человек цел остался - Бог уберёг, выкинуло из кабины. Свет часто отключают, но у нас колодец, поэтому вода есть всегда. Мы всегда были русскими, россиянами, поэтому сразу на референдуме в сентябре 2022 года голосовали за вступление, однозначно! Я понимаю, переход пока, трудно, но все это не вечно, скоро наладится всё, заживём!

Несмотря на все ужасы военного времени, в Пологовском районе идёт восстановление разрушенного врагом и налаживание мирной жизни. Фото: Илья ТУЗОВ

СТАРИКИ НЕ ХОТЯТ УЕЗЖАТЬ

Екатерина тоже родилась недалеко от Полог. Ей 35, она работает в администрации - занимается помощью пенсионерам и инвалидам.

- Ездить опасно, конечно. Чем ближе к «ленточке», тем чаще атаки беспилотников. Там много осталось стариков, живущих вплотную к фронту, они не хотят покидать дома. И они сильно зависят ото гуманитарной помощи. Но не все конвои рискуют доехать до ЛБС. Наши солдатики помогают как могут: кому воды натаскают из колодца, дров наколят, пайком поделятся.

Екатерина довольно сдержанно делится своими наблюдениями и обстановкой на ЛБС - оно и понятно, близость фронта, военное положение накладывает свой отпечаток на привычки и поведение жителей. В том числе и на общение с незнакомцами, типа меня. И это правильно, бдительность - залог безопасности.

- Да в целом живём неплохо. Только есть проблемы с электричеством - регулярно отключают, из-за обстрелов и атак беспилотников по подстанции. Конечно мы все тут ждём и верим в скорый мир, в нашу победу, чтоб мы спокойно начали налаживать нашу жизнь.

Фото: Илья ТУЗОВ

ПОЛЮБИЛ ЗАПОРОЖЬЕ

Токмакский район граничит с Пологами. Здесь тоже неспокойно: обстрелы, атаки беспилотников, теракты. Район тоже пересекает линия фронта. Но и тут живут люди, работают, служат, верят и надеются.

Андрею в этом году исполнилось 52 года. Он москвич, приехал в Запорожскую область в 2022 году работать по контракту на предприятии инфраструктуры. Сначала приехал сам. Через год привез жену. Сын отказался - он уже взрослый, у него своя семья, живёт и работает в Москве.

- Меня позвали друзья, они первыми приехали, а затем и меня подтянули, - рассказывает Андрей. - Всю жизнь трудился инженером. До 2024 года платили весьма хорошо (надбавки за сложные условия - территория на военном положении, близость к ЛБС), но весной 2025 года стало выходить около 60 тысяч в месяц.

Супруга Андрея - тоже бюджетница. С ее 50 тысячами жили даже неплохо, пока аренда квартиры не выросла с 6 тысяч до 25. И это еще не считая коммуналки. Слава богу, цены на ягоды, овощи и фрукты меньше, чем на «материке», смеется Андрей.

- Обстановка в Токмаке напряженная, - говорит он. - Если в 2022 г. преобладали атаки ВСУ артиллерией и РСЗО, то с 2023 года все в беспилотниках. И «охотятся» ВСУ за мирными людьми и машинами!

Но Андрей говорит, что хоть и влюбился в Запорожье, все равно собирается вернуться в Москву:

- Мы за почти 3 года привыкли тут. Можно сказать полюбили Запорожье, природу и людей. Видим, что область восстанавливается, развивается, идёт стройка: дома, дороги, коммуникации, но скорее всего вернемся в столицу по истечении контракта.

Дороги за 3 года в составе России преобразились из полевых испытательных полигонов для танков в очень комфортные трассы, и работа продолжается. Фото: Илья ТУЗОВ

НЕ ХВАТАЕТ РАБОЧИХ РУК

Кириллу 63 года. Он продолжает активно трудиться в своём фермерском хозяйстве, как до него трудились его отец и дед. Его слова: «Мне силы моя земля даёт».

Живёт и работает Кирилл в селе Токмакского района с населением около 3500 человек. У него трое детей - старшему 39 лет, младшая учится в университете в Мелитополе.

- Ну, по нашим меркам хозяйство у меня среднее - 120 гектар пахотных земель, - скромничает Кирилл. - Справляюсь. Есть своя техника: комбайн, трактор, сеялка, плуг, жатка и др. Да и не один я, два помощника и сезонщики, когда надо подсобить. Но трудно работать из-за беспилотников. Их как комаров летом. Минируют поля иногда.

Практически во всех магазинах стоят генераторы из-за частных отключений электричества. Фото: Илья ТУЗОВ

А еще Кирилл жалуется на нехватку рабочих рук - когда бандеровцы уходили, насильно вывозили с собой хороших специалистов. Так что можно прождать несколько дней, пока отремонтируют комбайн, если он сломался. А в посевную это критично.

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