Понтифик за рулем Ferrari: оригинальный элемент премьеры электрокара

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari провел в Риме презентацию своего нового четырехдверного полностью электрического суперкара. Фото: официальный сайт Ferrari

В летней папской резиденции, расположенной в Кастель-Гандольфо, состоялась презентация новой полностью электрической модели Ferrari. За руль автомобиля под названием Luce голубоватого оттенка одним из первых сел Папа Римский Лев XIV. Об этом сообщает La Repubblica.

Высокопоставленные представители компании, в том числе ее президент Джон Элканн, рассказали понтифику об особенностях новинки. Садясь в машину, глава католической церкви поинтересовался, является ли этот автомобиль первым четырехдверным в истории Ferrari. Ему пояснили, что на самом деле это первая пятиместная модель бренда. В качестве сувенира гости оставили Льву XIV лишь автомобильный руль.

Официальная презентация первого электрокара Ferrari прошла 26 мая. Сразу после этого события акции компании обвалились более чем на 8%, что в денежном выражении составило около €5 млрд. Журналисты Corriere della Sera подсчитали: такая сумма эквивалентна стоимости примерно девяти тысяч новых машин, каждая из которых оценена в €550 тыс. Издание отмечает, что это несколько превышает цену самого дорогого традиционного Ferrari — она не поднимается выше €460 тыс. В самой компании, однако, не делают ставку на доход от продаж электромобиля, называя его имиджевым продуктом.

Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло, в прошлом руководивший также командой в «Формуле-1», выразил мнение, что подобным продуктом компания рискует навредить собственной легенде. Он заявил, что надеется на снятие с электрокара эмблемы Ferrari — гарцующего жеребца.

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