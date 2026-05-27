Горелое сцепление, рассыпающаяся кожа и шумная цепь: что не так с Haval H6

Владельцы Haval H6 назвали недостатки кроссовера. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom

Некоторое время кроссовер Haval H6 пользовался заметной популярностью среди российских автолюбителей. Однако сегодня приобрести эту модель официально на территории страны уже невозможно. Зато на вторичном рынке подобных предложений по-прежнему много.

Журналисты Lenta.ru проанализировали отзывы реальных пользователей из Сети и выяснили, с какими неисправностями и недостатками сталкиваются обладатели этого SUV.

Один из автовладельцев сообщил, что трансмиссия автомобиля плохо переносит интенсивные нагрузки. На повышенных оборотах начинает ощущаться характерный запах жженого сцепления. Спустя четыре года эксплуатации в салоне растрескалась и постепенно разрушилась искусственная кожа. Кроме того, при использовании неподходящих свечей зажигания выходят из строя катушки.

Другой водитель назвал слабым местом шумоизоляцию. Ему также показался недостаточным дорожный просвет для его условий езды. При этом он уточнил, что на сложных участках пути днище ни разу не задевало покрытие.

Еще один обладатель Haval H6 главным минусом считает эргономику водительского кресла. По его словам, удобно устроиться за рулем могут лишь люди ростом не выше 180 сантиметров.

Самый развернутый список замечаний оставил пользователь с ником Гаврюша, купивший автомобиль с пробегом 10 тысяч километров. Он заявил, что расход топлива явно не соответствует объему двигателя: в городе машина потребляет 13,5 литра, на трассе — 9,5 литра. Качество звучания штатной акустической системы из семи динамиков его разочаровало — пришлось выкручивать эквалайзер на полную мощность. Зимой, по его словам, подмерзали дверные замки, а однажды у самой основы оборвался тросик ручки водительской двери. При холодном запуске мотора возникал шум цепи газораспределительного механизма.

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