Немецкий рывок: раскрыты три самые ходовые модели Audi в России

Раскрыты самые ходовые Ауди в РФ. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom

По итогам первых четырех месяцев 2026 года самым востребованным автомобилем марки Audi на российском рынке признан кроссовер Q5. Такую информацию в беседе с порталом Autonews.ru озвучил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он уточнил, что в период с января по апрель включительно было реализовано 1803 единицы этой модели.

В настоящее время в большинстве дилерских центров покупателям доступен Audi Q5 уже третьей генерации. На территорию РФ ввозят удлиненную версию данного транспортного средства, имеющую в названии литеру L. Начальная стоимость составляет приблизительно от 6 миллионов рублей. При этом, как отмечается, в салонах по-прежнему присутствуют экземпляры предыдущего (второго) поколения, на которые предоставляются существенные дисконты.

Вторую позицию в рейтинге занял кроссовер Audi Q3. За первые четыре месяца 2026 года в стране было продано 486 таких машин. Автодилеры предлагают автомобили второй генерации 2025 и 2026 годов выпуска. Сергей Целиков пояснил, что независимо от года изготовления средняя минимальная цена держится в районе 4,3 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров среди наиболее популярных моделей Audi лифтбек A5. Чаще всего на витринах встречается удлиненная версия L Sportback. По имеющимся сведениям, этот автомобиль комплектуется двухлитровым двигателем, развивающим 204 лошадиные силы, а также полноприводной трансмиссией. Нижняя планка цены составляет 5,8 миллиона рублей.

Всего за четыре месяца 2026 года в Российской Федерации было продано 3410 новых машин Audi. Этот результат оказался выше показателей аналогичного периода 2025 года на 445 процентов. Представитель «Автостата» также сообщил, что в общем зачете так называемых «параллельных» брендов марка из Ингольштадта сумела опередить Mercedes-Benz, реализовавший 3379 экземпляров. По словам Целикова, подобное произошло впервые за долгие годы.

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