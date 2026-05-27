Культовый «Патриот» получит масштабное обновление: раскрыты важные подробности

Раскрыты детали обновления "Патриота". Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom

На Ульяновском автомобильном заводе приоткрыли завесу тайны над предстоящей модернизацией легендарного внедорожника «Патриот». Представители предприятия в беседе с «Газетой.Ru» сообщили, что машину ожидает не просто легкое обновление внешности, а также существенное расширение комплектации дополнительным оборудованием.

Впервые за всю историю этой модели в салоне появится крупный планшет мультимедийного комплекса. Как пояснили на заводе, нынешние версии «Патриота» оснащаются семидюймовым дисплеем, тогда как после рестайлинга покупатели получат возможность пользоваться экраном диагональю девять дюймов. Представители УАЗа уточнили, что пока речь идет о желаемой цели, однако данные планы выглядят вполне осуществимыми.

Внедорожник обзаведется целым рядом современных элементов комфорта. Среди них — электромеханическая раздаточная коробка с управлением при помощи шайбы (вместо привычных рычагов), многофункциональное рулевое колесо, а также комплект USB-портов, включая актуальные разъемы USB-C.

Что касается внешности, то обновленный «Патриот» также заметно преобразится: ожидается установка светодиодной оптики и переработанный дизайн интерьера. Однако самые серьезные изменения скрыты под капотом. Там появится принципиально новый дизельный двигатель российского производства объемом 2,0 литра и мощностью 136 лошадиных сил. На заводе добавили, что этот мотор, а также бензиновый агрегат ZMZ Pro (2,7 литра, 150 л.с.), будут работать в паре с новой отечественной шестиступенчатой механической коробкой передач.

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