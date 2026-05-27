Потерял 200 тысяч и кучу нервов: владельцы Qashqai раскрыли главные дефекты

Владельцы Nissan Qashqai раскрыли дефекты, выявленные в ходе эксплуатации. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom

Некогда востребованный на российском рынке кроссовер Nissan Qashqai до сих пор в большом количестве представлен на вторичке, особенно в рестайлинговой версии первого поколения, выпускавшейся с 2010 по 2013 год. «Лента.ру» проанализировала мнения собственников таких автомобилей на площадке Auto.ru и выяснила, с какими неисправностями они сталкивались при повседневном использовании.

Один из пользователей под ником «В» сообщил, что уже в первые недели после покупки его переднеприводная машина с вариатором начинала слегка подрагивать при разгоне до 50–60 километров в час. По его словам, со временем легкие толчки переросли в отчетливые рывки, к которым добавились сбои на скорости 40 километров в час. Автомобилист добавил, что к третьему месяцу эксплуатации дерганье распространилось на весь скоростной диапазон, и в итоге за три месяца он потерял около 200 тысяч рублей, а также массу нервов.

Другой владелец по имени Никита, пользовавшийся кроссовером почти три года, также остался недоволен работой вариатора. Он рассказал, что начиная примерно с 12 тысяч километров пробега трансмиссия то подергивалась, то издавала неестественный гул. В сервисных центрах, по его словам, лишь округляли глаза и уверяли, что он чуть ли не единственный в России, кто жалуется на вариатор, списывая все на плохой бензин, сбои в электронике и прочие причины. Лишь при достижении пробега в 55 тысяч километров ему заменили вариатор по гарантии. Помимо этого, даже при аккуратном вождении обивка сидений и оплетка руля спустя два года выглядели так, будто им не менее десяти лет.

Пользователь Борис признался, что с самого момента приобретения его больше всего раздражала вибрация. Он пояснил, что на холостых оборотах в нейтральном положении кузов неприятно раскачивалось — настолько, что даже лежащий в руке телефон болтался из стороны в сторону. При включении режима Drive тряска становилась еще сильнее. Кроме того, на коротких остановках коробка не переходила в нейтраль автоматически, как это обычно делает гидротрансформаторный автомат, поэтому для снижения вибрации и экономии топлива мужчине приходилось каждый раз вручную переводить селектор.

Пользователь под ником Sergio Russia 50 region указал, что шумоизоляция оставляет желать лучшего. Особенно много шума, по его наблюдениям, проникает от задних арок — зимой из-за шипованной резины, а летом — после намокания грязи. Также он отметил особенность конструкции боковых стекол водителя: они очень быстро пачкаются при движении по трассе. Среди недостатков компоновки владелец выделил неудачное размещение салонного фильтра — для его замены необходимо демонтировать пластиковую обшивку, педаль газа и электродвигатель кондиционера, причем на моторчике нужно обязательно выставлять метки, иначе нарушается работа всей системы отопления. Теперь уже бывший собственник Nissan Qashqai пожаловался и на расположение свечей зажигания: поменять их самостоятельно практически нереально, поскольку для этого приходится разбирать едва ли не половину двигателя. Дополнительным минусом для него стало лакокрасочное покрытие — на черном кузове царапины появлялись буквально от прикосновения ногтя.

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