Рвутся в лидеры: за полтора года доля б/у авто из КНР выросла до рекорда

Шкурыгин: Доля китайских автомобилей с пробегом продолжает расти. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

На вторичном автомобильном рынке России присутствие машин из Китая с каждым месяцем становится все более заметным. Как рассказал «Российской газете» автоэксперт Даниил Шкурыгин, в период с января 2025 года по апрель 2026-го доля таких автомобилей в общем объеме объявлений о продаже подержанных машин выросла с 4,5 процента до 6 процентов.

Он также отметил, что если рассматривать только предложения транспортных средств не старше десяти лет, то там удельный вес китайских моделей к концу апреля превысил 11 процентов, что стало новым историческим максимумом. По его прогнозам, эта доля продолжит увеличиваться и в дальнейшем, поскольку КНР на протяжении последних четырех лет выступает главным поставщиком новых автомобилей на российский рынок. В силу той же причины, по словам Шкурыгина, средний возраст подержанного китайского автомобиля пока не превышает пяти лет при среднем пробеге в 66 тысяч километров. Для сравнения: у иномарок из других стран эти показатели составляют более 14 лет и 140 тысяч километров.

Что касается ценовой структуры предложения, то чуть более половины всех размещенных объявлений находятся в диапазоне от 1,5 до 3 миллионов рублей. Шкурыгин добавил, что этот же коридор остается наиболее востребованным и у потенциальных покупателей. По сравнению с январем 2025 года общий интерес пользователей к подержанным автомобилям китайских брендов в апреле текущего года вырос вдвое.

Эксперт также сообщил, что за полтора года (с января 2025-го по апрель 2026-го) пятерка наиболее популярных на вторичном рынке моделей из Китая претерпела некоторые изменения. Первая тройка осталась неизменной: в нее входят Haval Jolion, Geely Coolray и Geely Monjaro. Однако вслед за ними вместо Geely Tugella и Chery Tiggo T11 пришли Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

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