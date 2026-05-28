Трагедия в Старобельске продолжает вызывать широкий общественный и международный резонанс. Фото: АГ ЛНР

Трагедия в Старобельске продолжает вызывать широкий общественный и международный резонанс. С момента удара беспилотников ВСУ по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета прошла неделя.

Сайт KP.RU собрал последние новости о трагедии в Старобельске Луганской Народной Республики на сегодня, 29 мая 2026 года.

Последние новости об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР на сегодня, 29 мая 2026

По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, большинство из них - студенты. Еще более 60 человек получили ранения различной степени тяжести. В момент удара в здании находились 86 учащихся.

Россия продолжает добиваться международной реакции на произошедшее. На фоне этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой позиции ЮНЕСКО.

Что заявила Захарова о реакции ЮНЕСКО на трагедию в Старобельске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на удар по колледжу в Старобельске проявлением «преступной халатности».

Мария Захарова. Фото: Министерство иностранных дел России

По словам дипломата, международная организация фактически проигнорировала гибель студентов и не выразила соболезнований семьям погибших.

«Секретариат ЮНЕСКО не мог не знать обстоятельств произошедшего», - подчеркнула Захарова во время брифинга.

Представитель МИД отметила, что информация о жертвах и разрушениях поступала от российских властей, журналистов и очевидцев трагедии. Кроме того, Москва официально доводила эти сведения до международной организации.

Захарова также указала на различие в реакции ЮНЕСКО на события в Старобельске и удары по Киеву.

«В одном случае требуют бесконечных подтверждений, в другом - моментально делают выводы», - заявила она.

По словам представителя МИД РФ, Россия намерена добиваться от ЮНЕСКО выполнения обязательств, соответствующих статусу гуманитарной организации.

Что известно о расследовании трагедии в Старобельске

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести оперативное и независимое расследование удара по колледжу и общежитию в Старобельске.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили, что учебное заведение продолжало работать на момент атаки. Также отмечается, что среди погибших и пострадавших были студенты.

Последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Фото: АГ ЛНР

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что объект не использовался в военных целях.

Российская сторона организовала поездку иностранных журналистов на место трагедии. Зарубежные корреспонденты смогли лично осмотреть разрушенное общежитие и последствия удара беспилотников.

Расследование уголовного дела о теракте продолжается.

Что известно о погибших и пострадавших в Старобельске

По официальным данным, жертвами атаки стали 21 человек. Большинство погибших - студенты колледжа.

Более 60 человек получили ранения. Часть пострадавших продолжает лечение в больницах ЛНР и федеральных медицинских центрах России.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что поисково-спасательная операция продолжалась почти двое суток и несколько раз прерывалась из-за угрозы повторных ударов.

Кроме того, Лантратова обратила внимание на то, что некоторые сотрудники колледжа ранее были внесены в базу запрещенного украинского сайта «Миротворец»*. По ее словам, это обстоятельство требует дополнительного изучения.

В Северодонецке простились с погибшей студенткой Вероникой Дащенко

В Северодонецке состоялось прощание с 19-летней Вероникой Дащенко, погибшей в результате удара по колледжу.

В Северодонецке простились с Вероникой Дащенко, погибшей в Старобельске. Фото: Соцсети

Девушка училась на последнем курсе Старобельского профессионального колледжа и готовилась стать учителем начальных классов.

Родственники вспоминают Веронику как доброго и светлого человека.

«Вероника была примером для младших сестричек. Всегда активная, занималась спортом. У нее было много друзей. Всегда улыбчивая и доброжелательная», - рассказали родственники.

В России продолжаются акции помощи пострадавшим в Старобельске

После трагедии в Старобельске в разных регионах России продолжаются донорские акции для помощи раненым студентам.

К марафону помощи присоединились сотрудники подразделений МВД ЛНР. Ранее кровь для пострадавших сдавали курсанты Следственного комитета, активисты общественных организаций и жители республики.

Полицейские ЛНР сдают кровь для пострадавших в Старобельске. Фото: МВД ЛНР

Министерство просвещения России также сообщило о мерах поддержки для студентов колледжа. Несовершеннолетних учащихся планируют направить на отдых и оздоровление в федеральные детские центры.

Кроме того, с пострадавшими и их семьями продолжают работать психологи и специалисты экстренных служб.

Что случилось в Старобельске 22 мая 2026 года

В ночь на 22 мая 2026 года беспилотники ВСУ нанесли удар по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета.

За время поисковых работ число жертв неоднократно увеличивалось. Сначала сообщалось о шести погибших, затем количество жертв возросло до 10, позже - до 11, в конечном итоге – до 21.

Разбор завалов в Старобельске. Фото: МЧС России

По данным российских властей, атака была целенаправленной и квалифицирована как террористический акт. К людскому мемориалу, который появился рядом с разрушенным зданием колледжа, продолжают нести цветы. Островки памяти появляются и в других городах ЛНР. В центре Луганска в одном из парков люди несут цветы и мягкие игрушки. Стихийный мемориал погибшим в результате теракта ВСУ в Старобельске появился и у здания посольства РФ в Турции. Здесь цветы возложили ученики Международной русской школы «Классика-М» из Антальи, сотрудники диппредставительства и жители Анкары. Жертв трагедии почтили в Турции минутой молчания.

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