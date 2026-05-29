Китайский ответ Maybach: состоялась российская премьера премиального седана

В РФ представили люксовый седан / Фото дипал

В столице прошла презентация нового флагманского седана под названием Hongqi Guoya, сообщает "Российская газета". Как сообщается, минимальная стоимость модели составляет 27,7 миллиона рублей.

В линейке бренда новинка займет место выше седана H9. Производитель рассматривает ее в качестве соперника для Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Maybach S-Class, BMW 7 Series и Audi A8. Габариты автомобиля — 5353 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1511 мм в высоту при колёсной базе 3260 мм. За харизматичную внешность отвечает шеф-стилист марки Джайлс Тейлор.

Эмблема «Красное знамя» на капоте выполнена выдвижной — решение, напоминающее автомобили Rolls-Royce. Решетка радиатора содержит 16 вертикальных сегментов со сложным двухуровневым узором. Матричная оптика насчитывает миллион пикселей. Задние фонари стилизованы под дворцовые фонари. Крупный седан может быть окрашен в два цвета, а также комплектоваться колёсами диаметром 19 или 20 дюймов.

В оформлении интерьера Hongqi Guoya используется осевая симметрия. Отделка включает редкие породы дерева, тончайшую кожу Nappa и экологичные материалы.

Мультимедийный комплекс получил гибкий OLED-экран диагональю 14,2 дюйма. Для пассажиров второго ряда предусмотрена 7-дюймовая панель управления. Задний диван может быть цельным трехместным или состоять из двух раздельных кресел с возможностью многоточечного массажа, вентиляции и индивидуальной регулировки наклона спинок.

Флагман оснащается полным приводом и гибридными HEV-установками. Базовая версия использует трехлитровый мотор мощностью 380 л.с. (570 Нм). Разгон до сотни занимает 5,5 секунды, а паспортный расход топлива по циклу WLTC — 8,5 литра на 100 км.

Топ-версия оснащается 4-литровым двигателем V8 (476 л.с., 680 Нм), позволяющим ускоряться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Расход при этом составляет 9 литров на 100 км. Обе силовые установки разработаны инженерами Hongqi самостоятельно.

8-ступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач ZF 8HP80 интегрирует электромотор отдачей 218 л.с. и 280 Нм момента. Максимальный крутящий момент, передаваемый трансмиссией, достигает 800 Нм.

Интеллектуальная система полного привода EMOD от BorgWarner базируется на активной многодисковой муфте Torque-On-Demand. Водитель может выбирать из нескольких режимов движения. В шасси применены адаптивная пневматическая подвеска и подруливающая задняя ось. Также предусмотрены пакет теплых опций и широкий набор ассистирующих систем ADAS.

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