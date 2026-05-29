Неожиданный поворот: интерес к седанам на глобальном рынке растет

Рост интереса к седанам на глобальном рынке. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom

На мировом автомобильном рынке наметился неожиданный тренд: после многих лет безоговорочного лидерства кроссоверов и электромобилей популярность классических седанов вновь начала расти, сообщает «Российская газета». Эксперты пытаются выяснить, чем вызвана такая смена предпочтений покупателей и насколько устойчивым окажется это явление.

На протяжении последних пяти-десяти лет индустрию формировали два основных тренда: массовое увлечение электрическими машинами и постепенный отказ от седанов в пользу более вместительных кроссоверов. Последние завоевали любовь автовладельцев благодаря своей практичности и универсальности. Однако новое поколение покупателей начинает воспринимать трехобъемные кузова как нечто современное и свежее. Кроме того, седаны зачастую экономичнее в плане расхода топлива.

В России картина выглядит несколько иначе. В начале нынешней весны три четверти всех проданных в стране новых легковых автомобилей составили кроссоверы и внедорожники.

Среди производителей, которые никогда не отказывались от седанов, особенно заметна Toyota. За первый квартал 2026 года японский автогигант реализовал в Соединенных Штатах такое количество Camry, что даже популярный RAV4 остался позади по объемам продаж.

Тем не менее специалисты не прогнозируют полноценного возврата седанов на былые позиции. Если в 2015 году их доля на рынке достигала почти 40 процентов, то в 2026-м она сократилась до 15 процентов. Впрочем, мир движется циклично, и автомобильная отрасль здесь не является исключением.

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