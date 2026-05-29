Спойлер, 235 сил и резвый разгон: представлен обновленный Changan Uni-V

В РФ прошла премьера нового Changan Uni-V с двухлитровым ДВС. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom

В Москве прошла презентация рестайлинговой версии модели Changan Uni-V. Новинка доступна покупателям исключительно в исполнении «Спорт», сообщает "Российская газета". Под капотом располагается двухлитровый турбированный двигатель Blue Core мощностью 235 лошадиных сил, оснащенный чугунным блоком цилиндров. В паре с ним работает восьмиступенчатый «автомат» производства Aisin.

Рекомендованная розничная цена автомобиля без учета дисконтных программ и специальных предложений — 3 499 000 рублей. Первые сто километров в час обновленный Uni-V преодолевает за 6,3 секунды — это на 0,8 секунды быстрее, чем предшественник. Максимальная скорость достигает 215 километров в час.

Внешность рестайлинговой версии претерпела заметные изменения по сравнению с дореформенной моделью: появилась цельная передняя панель, иные воздухозаборники, обновленная оптика и полускрытые ручки дверей. Пятидверный лифтбек получил активный задний антикрыло и регулируемую заслонку в выхлопной системе, которая позволяет менять тембр звука мотора. Салон отделан в черных тонах, а наружные габариты автомобиля слегка увеличились.

Внутри установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. Приборная панель представлена цифровым экраном диагональю 10,25 дюйма, а центральный дисплей мультимедиа имеет размер 14,6 дюйма. В базовое оснащение включены аудиосистема с десятью динамиками, обогрев сидений, руля, зеркал и заднего стекла, а также адаптивный круиз-контроль, системы помощи при удержании в полосе и движения в плотном потоке машин.

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