Вопреки мировым тенденциям: продажи Toyota в России существенно выросли

Продажи Тойота в РФ выросли. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Глобальные продажи японского автопроизводителя Toyota по итогам апреля сократились на 3,1 процента относительно того же месяца прошлого года, достигнув отметки 849 306 машин. Такие данные со ссылкой на аналитическое агентство GlobalData Automotive привел Сергей Целиков, возглавляющий «Автостат».

При этом на внутреннем японском рынке зафиксирован рост на 24,2 процента (до 149 924 автомобилей). За пределами же Японии реализация упала на 7,5 процента — до 699 382 единиц.

Наиболее заметное падение продаж Toyota зафиксировано в Китае (минус 25,4 процента, до 106,5 тысячи машин) и на Ближнем Востоке (минус 33,7 процента, до 31 тысячи). Китайский рынок сокращается четвёртый месяц подряд — главным образом из-за сворачивания государственных мер поддержки. А на Ближнем Востоке серьезный удар по авторынку нанесли военные действия.

В Соединенных Штатах апрельские продажи снизились на 4,6 процента и составили 222 378 автомобилей. В компании объясняют это двумя факторами: введенными в прошлом году новыми импортными пошлинами, а также переходом на выпуск абсолютно нового поколения RAV4.

По данным «Автостата», в России в апреле было поставлено на учет 2789 новых машин Toyota — на 70 процентов больше, чем годом ранее. Такой скачок объясняется низкой сравнительной базой прошлого года и значительным расширением параллельного импорта.

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