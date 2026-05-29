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Авто29 мая 2026 8:28

Новые полномочия ГИБДД: инспекторы будут проверять технику с опасными грузами

Госавтоинспекция сможет участвовать в техосмотре транспорта с опасными грузами
Илья МАСЮК
Госавтоинспекция сможет участвовать в техосмотре транспорта с опасными грузами. Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom

Госавтоинспекция сможет участвовать в техосмотре транспорта с опасными грузами. Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom

Начиная с 2028 года сотрудники Госавтоинспекции смогут принимать непосредственное участие в процедуре технического диагностирования транспортных средств, которые используются для перевозки опасных материалов.

Такая норма закреплена в плане мероприятий, разработанном для исполнения Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России на период до 2030 года с перспективой до 2036 го.

В документе указано, что речь идет о законодательном наделении сотрудников ГИБДД соответствующими полномочиями по участию в техосмотре машин, предназначенных для транспортировки опасных грузов.

Реализация данной инициативы запланирована на 2028 год. Ответственным за подготовку необходимого законопроекта назначено Министерство внутренних дел РФ.

Эта мера войдет в масштабный блок, направленный на повышение надежности транспортных средств и качества услуг в сфере перевозок. Кроме того, план предусматривает разработку целого комплекса дополнительных мер по совершенствованию системы технического осмотра и росту ее общей эффективности ради обеспечения безопасности на дорогах.

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