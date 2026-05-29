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Авто29 мая 2026 9:28

Не превратится в кроссовер: Mitsubishi подтвердила возврат Pajero

Стартовала подготовка к дебюту нового Mitsubishi Pajero
Илья МАСЮК
Мицубиси возрождает Паджеро. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Мицубиси возрождает Паджеро. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Японский автопроизводитель Mitsubishi официально объявил о возрождении модели Pajero. Внедорожник четвертого поколения прекратили выпускать в 2021 году, однако уже предстоящей осенью он вновь пополнит линейку бренда.

В компании подчеркнули, что Pajero сохранит рамную конструкцию и не превратится в обычный кроссовер. Автомобиль получит крупные Т-образные ходовые огни. Другие подробности пока не раскрываются, но уже ясно, что новинка будет заметно отличаться от своего предшественника.

Разработка ведется на базе пикапа L200 (он же Triton). Однако для внедорожника инженеры переработают не только экстерьер, но также переднюю и заднюю подвески.

По неофициальным данным, в гамму силовых агрегатов войдут атмосферный бензиновый V6 объемом 3,8 литра мощностью около 320 лошадиных сил, а также гибридная установка.

Первое поколение Pajero увидело свет в 1982 году. Уже в 1983-м модель дебютировала на ралли «Дакар». За всю историю участия в этой легендарной гонке автомобиль одержал 12 побед.

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