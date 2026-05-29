Опасный дефект: Honda отзывает в США почти 100 тысяч авто

Отзыв Хонда в США. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom

Американское подразделение японской компании Honda Motor приняло решение отозвать 99 982 автомобиля на территории Соединённых Штатов.

Причиной послужил производственный недостаток, который способен привести к непроизвольному раскрытию подушек безопасности.

Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

Как сообщает автомобильный регулятор США (NHTSA), отзывная кампания затронет некоторые модели Honda — Acura TLX, Accord Hybrid, а также Accord 2022 года выпуска.

Причиной называется производственный недостаток датчика веса, установленного в переднем пассажирском сиденье. По данным ведомства, этот элемент может треснуть и привести к короткому замыканию в электрической цепи.

Из-за данной неисправности подушки безопасности способны раскрываться непреднамеренно — даже в тех случаях, когда на кресле находятся грудной ребёнок в автолюльке или маленький пассажир, для которого срабатывание подушек должно было быть заблокировано системой.

В рамках сервисной акции дилеры бесплатно заменят датчики веса пассажирского сиденья. Об этом информирует Национальное управление по безопасности дорожного движения США.

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