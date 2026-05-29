Ошибка, которая может убить: Stellantis отзывает более 400 000 машин

Stellantis отзовет 419 тыс. авто в США. sharfsinn/ Shutterstock.com / Fotodom

Автомобильный альянс Stellantis, объединяющий под своим началом такие бренды, как Jeep, Dodge, Chrysler, Opel, Fiat и Peugeot, инициирует отзыв 419 035 автомобилей на территории Соединенных Штатов.

Причиной стал программный сбой, негативно влияющий на работу системы пассивной безопасности. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Как уточняется, отзывная кампания затронет, в частности, внедорожники Jeep Grand Cherokee 2022–2026 модельных годов, а также Jeep Grand Cherokee L, выпущенные с 2023 по 2025 год. Из-за дефекта в программном обеспечении возможно замедленное раскрытие боковых эйрбэгов при дорожно-транспортном происшествии. По заключению регулятора, это несоответствие делает машины не отвечающими американским стандартам безопасности транспортных средств.

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