В России стартовали продажи компактного кроссовера Kia

Бюджетный Киа в РФ. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

На российском автомобильном рынке начались продажи нового компактного паркетника от Kia. Реализуется модель KX1, которая в Китае известна под названием Yi Run. Как сообщает Quto.ruQuoto, новинка предлагается лишь в одной версии — с передним приводом и единственным вариантом силового агрегата.

Габариты пятидверки составляют 4100 мм в длину, 1735 мм в ширину и 1533 мм в высоту. Колесная база равна 2570 мм.

Под капотом устанавливается 1,4-литровый атмосферный двигатель мощностью 100 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Двигатель рассчитан на бензин АИ-92, объем топливного бака — 43 литра.

В стандартную комплектацию входят: мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, однозонный климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками, камера заднего вида, передние и задние парктроники, бесключевой доступ для водительской двери, люк в крыше, а также круиз-контроль.

Стоимость Kia KX1 на российском рынке составляет 1 699 000 рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.